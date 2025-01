A- A+

Futebol Em chegada ao Náutico, Wenderson elogia Marquinhos Santos: "melhor com quem já trabalhei" Meia de 26 anos já trabalhou com o técnico Marquinhos Santos, no América-RN

Novo reforço do Náutico para a temporada 2025, o meia Wenderson, de 26 anos, não poupou elogios ao técnico Marquinhos Santos. Reeditando a parceria com o profissional, que o comandou ano passado, no América-RN, o atleta projeta retribuir a confiança do clube e do treinador.





“A expectativa é grande e a responsabilidade também. Espero retribuir dentro de campo. Gosto de jogar pelo lado direito, tenho um bom passe e vitalidade. Quero botar o Náutico onde ele merece. Como a gente já se conhece, acho que será melhor do que na temporada. Ele (Marquinhos) já extraiu o melhor de mim, foi o melhor (treinador) com quem já trabalhei. Espero dar muitos frutos ao Náutico”, afirmou.

Wenderson também tem passagens por clubes como Botafogo, Azuriz, Guarani, Mafra, de Portugal, e Al-Karma, do Iraque. No América-RN, com Marquinhos, ele marcou cinco gols em 26 jogos.



O jogador estava no grupo que foi eliminado na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, para o Retrô. Por coincidência, o técnico da Fênix era Itamar Schulle, comandante do Santa Cruz, adversário do Náutico neste sábado (25), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

