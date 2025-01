A- A+

Futebol Sousa quer Aflitos lotado para primeiro clássico do Náutico em 2025 Volante voltou de lesão no jogo contra o Ceará e deve formar a cabeça de área com Auremir no duelo diante do Santa Cruz

Sousa é um dos remanescentes do Náutico da temporada 2024, mas não chegou a tempo de ser inscrito no Campeonato Pernambucano do ano passado, ficando fora do Clássico das Emoções vencido pelo Timbu por 2x1, perante o Santa Cruz, no Arruda. Em 2025, o volante vai debutar no embate, tendo a oportunidade de disputar o confronto com o apoio da torcida alvirrubra, nos Aflitos.

“A gente espera que nossa torcida lote o estádio e faça uma grande festa. Vamos buscar a vitória desde o início do jogo. Clássico é atípico, mas estamos preparados, concentrados para vencer em casa”, afirmou. Na última parcial, quase dez mil ingressos tinham sido vendidos.





Recuperado

O atleta também aproveitou para elogiar o departamento médico do Náutico após se recuperar de uma lesão a tempo de entrar em campo e ajudar o Timbu a derrotar o Ceará por 1x0, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste.

“Tive uma entorse no tornozelo no jogo contra o Jaguar e precisei ficar um tempo afastado. Agradeço ao pessoal da fisioterapia que fez o máximo de empenho para me recuperar. Consegui voltar, jogar contra o Ceará e me preparar para essa sequência”, frisou.

Contra o Santa, o Náutico deve ir a campo com a mesma escalação que derrotou o Ceará. A dúvida é quanto ao retorno de Bruno Mezenga, que briga por posição com Samuel Otusanya.

O Timbu deve começar o jogo com Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio.

Veja também