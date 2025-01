William Alves projeta grande duelo entre Santa x Náutico: "nunca é um jogo qualquer"

A- A+

O Santa Cruz vem construindo uma campanha sólida no Campeonato Pernambucano, mantendo 100% de aproveitamento até o momento, com um empate e duas vitórias consecutivas.

Após a sequência de jogos no Arruda, o Tricolor agora se prepara para enfrentar o trecho mais desafiador da primeira fase, onde irá enfrentar Náutico, Retrô e Sport em um intervalo de apenas sete dias.

Ciente do principal objetivo do clube neste primeiro semestre – garantir calendário de competições nacionais para a próxima temporada –, o zagueiro William Alves comentou sobre a expectativa para o confronto contra o Timbu, marcado para este sábado (25), às 16h30, nos Aflitos.

“Estamos atentos a todos os detalhes. A grandeza desse jogo já diz por si só. Independente da semana do Náutico, já seria um grande jogo. Como falei, é a sequência de jogos mais difícil que vamos enfrentar nessa primeira fase, e a gente espera que, jogo a jogo, possamos passar da melhor maneira possível para permanecer nas primeiras posições da tabela. Esperamos corresponder às expectativas do torcedor”, disse o defensor em entrevista coletiva nesta quinta-feira (23).

Titular absoluto no sistema defensivo do Tricolor, William Alves também destacou o equilíbrio demonstrado pela equipe nos últimos jogos, que tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

“Desde os nossos primeiros jogos da temporada, tentamos um equilíbrio da equipe. Nas duas últimas partidas, conseguimos fazer gols e não tomar nenhum. Temos pontos a melhorar e esperamos evoluir, e nada melhor que um teste maior, com um clássico. Vamos enfrentar uma equipe com um bom ataque”, analisou o jogador.

Para o Clássico das Emoções, o Santa Cruz terá um incentivo extra na busca pelos três pontos. A Cobra Coral não vence o Náutico há cinco anos, um tabu que, para William Alves, serve como combustível para a equipe.

“Um clássico nunca é um jogo qualquer, sempre há uma pressão. O tabu que se construiu desde 2020 é uma motivação para o nosso grupo. Não vemos isso como um peso, porque no Santa Cruz sempre precisamos estar ganhando”, afirmou o zagueiro.

“O clássico é diferente pela repercussão, pela atmosfera que os estádios têm e pela história que o confronto carrega. Isso mexe com o jogador, é uma motivação. Quando você vai bem num clássico, traz um benefício para todos os atletas, para a equipe e para o momento do clube. Já passamos por vários clássicos aqui em Pernambuco e sabemos da importância de fazer um bom jogo e vencer para dar tranquilidade na temporada”, concluiu.

Torcida e cobranças



Apesar de sua identificação com o clube, a contratação de William Alves não foi bem recebida por parte da torcida, que questionou sua idade, já que o jogador tem 37 anos. Para o zagueiro, a resposta a essas críticas só poderá ser dada em campo.

“Eu entendo que o pensamento do torcedor só será mudado com desempenho dentro de campo, ganhando jogos e não sofrendo gols. Isso mudará a percepção deles”, pontuou.

Ainda sobre os torcedores, William exaltou o papel da torcida coral e destacou como as cobranças têm sido determinantes para o futuro do clube, especialmente com os avanços no processo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

“A torcida do Santa Cruz é o maior patrimônio do clube. Eles sempre lotam estádios, e não vai ser diferente nos Aflitos. Estamos tentando ao máximo corresponder às expectativas deles”, destacou o zagueiro.

“Nesses últimos anos, eu vejo que o papel do torcedor do Santa tem sido muito importante para o crescimento do clube. A cobrança que o torcedor faz por melhorias da instituição tem empurrado ao ponto do clube se tornar uma SAF. Esse papel desempenhado pelo torcedor é o que vai levar o clube para o futuro, com uma estrutura melhor”, finalizou.

