Santa não vence Náutico como visitante há oito anos

No Clássico das Emoções deste sábado (25), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano 2025, o Santa Cruz pode acabar com um longo jejum. O Tricolor não vence o Náutico como visitante há oito anos.

A última vitória do Santa Cruz fora de casa contra o Náutico foi na decisão pelo terceiro lugar do Pernambucano de 2017. Em confronto realizado na Arena de Pernambuco, o Tricolor venceu o Alvirrubro por 2x0, com gols de André Luís e Roberto para os visitantes. Alison anotou o dos mandantes.

De lá para cá, mais oito clássicos entre os clubes aconteceram com mando do Náutico. O Timbu ganhou três e empatou cinco. O mais recente foi em 2022, pela semifinal do Pernambucano. As equipes ficaram no 0x0 no tempo normal. Nas penalidades, os alvirrubros ganharam por 4x3 e avançaram para a decisão em que, posteriormente, superariam o Retrô, levantando a taça do Estadual.

Se a contagem levar em consideração jogos nos Aflitos, o jejum é ainda maior. A última vitória do Santa no estádio foi em 2013, por 2x0, pela segunda fase do Pernambucano. Os gols foram de Natan e Dênis Marques.

