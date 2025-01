Santa Cruz: Lucas Siqueira prega foco total para o clássico contra o Náutico

A- A+

O Santa Cruz só consegue enxergar um objetivo: vencer o Náutico nos Aflitos, no próximo sábado (25), pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Uma das lideranças dentro do vestiário tricolor, Lucas Siqueira destacou que o elenco está compenetrado no próximo duelo e que usará o jogo do rival, na Copa do Nordeste, para conhecer os pontos fortes e fracos do Timbu.

“A gente já virou a chave para o clássico. O Náutico joga hoje (22) na Copa do Nordeste e torna-se um momento para a gente avaliar a equipe adversária. É um clássico, tudo pode acontecer, por isso, o nível de concentração e de expectativa é maior e a gente espera continuar crescendo, fazer um grande jogo e buscar um grande resultado fora de casa", projetou o camisa 5.

Após quatro partidas, é esperado que o elenco passe a chegar próximo do seu nível ideal, tanto em questões físicas, como nos pontos técnicos e táticos. A partir deste final de semana, o Santa Cruz entra numa sequência pesada, que poderá ser considerada, talvez, como a mais difícil do ano: Náutico, Retrô e Sport, todos times de divisões acima.

“Esperamos que nas próximas três partidas a gente já chegue no auge do nível físico, técnico e tático. A gente não tem muito mais tempo, temos que chegar nos nossos 100%, porque são grandes jogos, decisivos, são clássicos, como eu falei, tem muita história envolvida", comentou.

Entrosamento

Nos dois últimos jogos no Arruda, contra Petrolina e Afogados, o Santa Cruz saiu com o resultado de 2x0. Mais do que os seis pontos, o Tricolor parace ter encontrado seu 'time ideal'. Apesar de algumas dúvidas por questões físicas, como no caso de Matheus Melo, que trata uma entorse no tornozelo, Itamar deve utilizar a mesma base que está ganhando.

Para Lucas, o Santa já está bem adiantado neste aspecto de entrosamento graças a boa base que manteve da última temporada. “Vamos aumentando nosso entrosamento aos poucos, à medida que os jogos vão acontecendo, mas já estamos em um bom nível. Todos os times estão em reformulação e a gente conseguiu manter uma base muito boa e estamos tendo resultado".





