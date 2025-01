A- A+

Tricolor Santa Cruz: Rokenedy celebra estreia oficial e já projeta vitória no Clássico das Emoções Moisés está entregue ao departamento médico para tratar de uma entorse no tornozelo, enquanto Deivity está em transição após uma entorse no joelho

O Santa Cruz ainda não tem um titular absoluto no gol. Nas quatro partidas do Tricolor até aqui, três goleiros já tiveram oportunidade de começar na função. Na última partida, foi a vez de Rokenedy atuar com a camisa 1 coral, já que Deivity e Moisés passam por problemas físicos. Formado na base do clube, o jogador revelou a satisfação de atuar pela primeira vez em uma partida oficial e já pretende repetir a dose contra o Náutico, no próximo sábado (25).

“Eu já vinha me preparando para esse momento há um tempo. Quando recebi a notícia que seria titular, meu pensamento era que ‘chegou a minha hora’, de mostrar o que eu faço aqui no dia a dia, que, para mim, o mais difícil são os treinamentos diários", iniciou.

Logo no primeiro compromisso oficial com o time profissional do Santa Cruz, Rokenedy saiu de campo sem sofrer gols. O jovem atleta fez sua avaliação de desempenho ressaltando que não sentiu o peso da estreia, mesmo diante de 26 mil torcedores.

“Eu acho que fui bem, apesar da grande presença da torcida (pressão), eu me senti bem, já estou acostumado. O Santa é um clube centenário, sabemos da responsabilidade que temos, só de treinar aqui, já é possível saber o peso de vestir essa camisa", refletiu.

Passada a primeira oportunidade, Rokenedy já pensa no próximo desafio. No sábado, o Santa Cruz visitará o Náutico nos Aflitos, naquele que será o primeiro clássico da temporada do Futebol Pernambucano.

Com uma semana inteira para se preparar para o Clássico das Emoções, o tricolor mostrou seu desejo de vitória. "Clássico é sempre difícil, mas é muito importante vencer esse tipo de jogo. Todos estão focados para essa partida, primeiro clássico do ano, eu creio que vamos fazer um bom trabalho e sairemos com uma vitória", disse.

Para o duelo contra o Timbu, o Santa tem algumas dúvidas. Por meio de um boletim, o clube anunciou que o goleiro Moisés e o meia Matheus Melo sofreram entorse no tornozelo esquerdo e seguem sendo reavaliados diariamente pelo departamento médico. Por sua vez, o goleiro Deivity segue em trabalho de transição, recuperando de entorse no joelho.

