Pernambucano: Náutico x Santa Cruz terá presença das duas torcidas, afirma presidente da FPF

O Campeonato Pernambucano voltará a ter clássicos com a presença das duas torcidas. Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que o duelo do próximo sábado (25), entre Náutico e Santa Cruz, no Clássico das Emoções válido pela quarta rodada do Estadual, terá tricolores e alvirrubros nos Aflitos.

Mudança

Em janeiro do ano passado, a FPF determinou que os clássicos envolvendo Sport, Náutico e Santa Cruz, válidos pelo Campeonato Pernambucano, teriam apenas a presença da torcida do clube mandante.

A medida foi tomada após as cenas de violência que tomaram conta das ruas da Região Metropolitana do Recife (RMR) antes e depois do Clássico das Multidões, entre Sport e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual. O confronto contou com rubro-negros e tricolores no estádio e o Leão saiu vencedor por 2x1.

À época, porém, os clubes recorreram à Justiça, e o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) determinou que os confrontos fossem disputados com as duas torcidas nos estádios.

Os clássicos seguintes da primeira fase do Pernambucano, no ano passado, tiveram torcida visitante. Porém, no mata-mata, os jogos das semifinais entre Santa Cruz e Sport e os das finais, envolvendo o Leão e o Náutico, foram apenas com público da equipe mandante.

Clássicos

Além do jogo entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, o Pernambucano terá, no mínimo, mais dois clássicos. No dia 1º de fevereiro, no Arruda, o Tricolor recebe o Sport, pela sexta rodada. No dia 15 do mesmo mês, os rubro-negros estarão na Ilha do Retiro para enfrentar o Timbu, pela oitava rodada.

