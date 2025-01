A- A+

Futebol Santa Cruz promete finalizar reforma da fachada do Arruda em fevereiro Tricolor publicou nas redes sociais imagens do projeto e quer concluir tudo no mês de aniversário do clube

Nas redes sociais, o Santa Cruz divulgou imagens do projeto da reforma da fachada do estádio do Arruda. A intenção do clube é concluir todo o trabalho no início de fevereiro, mês que marca o aniversário do Tricolor.

Confira abaixo as imagens do projeto.

Estamos cada vez mais perto de finalizar a reforma da fachada do Estádio do Arruda que está sendo revitalizada com material em ACM. Confira as imagens do projeto, que será concluído no início de fevereiro, mês em que celebramos o aniversário do… pic.twitter.com/NBBJqHd571 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 21, 2025

