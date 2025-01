Santa Cruz: Itamar Schülle celebra semana de treinamento antes do ínicio da sequência de clássicos

A- A+

O Santa Cruz enfrentará momentos decisivos nas próximas semanas do Campeonato Pernambucano. Buscando se preparar para uma dura sequência que vem adiante, o treinador tricolor, Itamar Schülle, reconheceu a importância de ter uma semana cheia de preparação para recuperar os atletas fisicamente e fazer os ajustes que ainda são necessários dentro de campo.

A partir desta semana, a Cobra Coral se prepara para os jogos ditos como os 'mais difíceis' no Estadual. Em sequência, o Santa enfrenta o Náutico, no próximo sábado (25), nos Aflitos, e depois ainda terá Retrô e Sport, ambos no Arruda.

“Eu acho que esse período de uma semana (sem jogos) será excelente, já que viemos de atividades intensas na última semana, seja de treinamentos ou de jogos. Agora precisamos virar a página, foi bom ter vencido (o Afogados), mas vamos ter um confronto direto pela parte de cima e pela conquista dos nossos objetivos", pregou o treinador.

O Santa Cruz conseguiu fazer bem seu papel diante dos três primeiros jogos, contra equipes de uma escalão intermediário. Atualmente, o Tricolor é o líder da competição, esperando ainda pelo resultado do Maguary, que tem um ponto a menos e ainda joga na rodada.

Agora já visando os confrontos mais complicados, Itamar afirmou que trabalhará durante a semana para minimizar os erros nesses jogos de maior exigência técnica. “Esse é o grupo que nós temos e precisamos melhorar algumas coisas. Esses detalhes, a gente procura sanar, durante a semana, colocando vídeos, apontando, orientando, e, claro, que o aprendizado vem pelo ouvir, ver e na execução dos atletas dentro de campo”, refletiu.

Clássico das Emoções

O primeiro capítulo dessa exigente jornada será diante do Náutico, que vem de atuações ruins, mas que ainda assim, é o terceiro colocado. Mirando o Clássico das Emoções, Itamar prevê que a semana de trabalhos já deva começar diferente. “O clássico tem aquela atmosfera que já vem durante a semana. É uma responsabilidade de não poder errar e de ser consistente. Do outro lado, vamos ter um grande adversário, mais um jogo difícil, possuem um grande treinador que é o Marquinhos, uma equipe qualificada. E do nosso lado, vamos trabalhar para deixar os atletas com a tranquilidade necessária para a próxima partida", declarou.

Se em clássicos a pressão já é grande, para esse próximo, no Santa, a cobrança pode ser redobrada. Visto que, o Tricolor tem anos que não vence nenhum dos seus rivais. A última vitória em um clássico local foi há quase cinco anos, contra o Sport, na última rodada da 1ª fase do Pernambucano de 2020.







