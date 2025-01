A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz vence com autoridade o Afogados e assume liderança provisória do Pernambucano Tricolor venceu pelo placar de 2x0, neste domingo (19), no Arruda

O Santa Cruz venceu mais uma no Campeonato Pernambucano. Neste domingo (19), com a presença de mais de 26 mil torcedores no Arruda, o Tricolor bateu o Afogados pelo placar de 2x0. Com a conquista de mais três pontos, a Cobra Coral assumiu provisoriamente a liderança do Estadual.



O duelo entre a Cobra Coral e a Coruja começou muito animado desde o início. A primeira boa chegada do Santa Cruz aconteceu aos logo aos sete minutos. Após bate e rebate na grande área, Gilvan armou uma bicicleta, mas que foi no centro do gol e Danilo conseguiu rebater.

Após algumas oportunidades de ambos os lados, a rede veio a balançar aos 21. Após um ataque pela direita, o goleiro Danilo tentou afastar, mas a bola acabou sobrando para Gilvan, que preferiu assistir o artilheiro Thiaguinho, que só teve o trabalho de balançar o barbante.

Após o gol, o Afogados tentou responder logo em seguida. Aos 26, Rokenedy evitou o que seria um gol de falta de Leozinho.

Aos 39, o Santa teve uma grande oportunidade para ampliar. Após grande triangulação entre Rodrigues, João Pedro e Matheus Melo, o camisa 10 recebeu na esquina da grande área, bateu cruzado e viu a bola passar próxima ao pé da trave.

O ataque do Santa Cruz produziu bastante diante do Afogados - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Antes do final do primeiro tempo, Matheus Melo ainda teve uma oportunidade. Thiaguinho partiu para cima da defesa e encontrou o meia na marca do pênalti, o passe saiu perfeito, mas no pé direito de Matheus, que não é o bom, e isolou por cima do gol.

Atrás no placar, o Afogados voltou do intervalo com uma outra postura e buscou um pouco mais ofensivamente. Ainda assim, a melhor oportunidade foi do Santa. João Pedro serviu Gilvan dentro da área, o camisa 9 encheu o pé, mas a bola beijou a trave direita e por pouco o atacante não acabou com o jejum.

Após essa chance, o Afogados se perdeu em campo. Aos 26 minutos, a pressão já era grande, o Tricolor subiu a marcação e roubou a bola já na entrada da área. Atuando como um ponta, Lucas Siqueira cruzou na cabeça de Matheus Melo, que mandou para as redes, ampliando o placar.

Já nos acréscimos do jogo, o Afogados chegou perto de fazer seu gol de honra. Rokenedy saiu de soco e a bola sobrou para Acauã na entrada da área, o 9 da Coruja mandou de primeira, mas Lucas Siqueira tirou em cima da linha.



Topo da tabela

Com os três pontos conquistados, o Santa Cruz é o novo líder do Pernambucano e agora soma sete pontos. Para iniciar a próxima rodada em primeiro, o Tricolor tem que torcer contra o Maguary, que tem seis pontos, e enfrenta o Petrolina, fora de casa, nesta segunda-feira (20). Embalado pelo bom momento, a Cobra Coral agora se prepara para o Clássico das Emoções, contra o Náutico, nos Aflitos, no próximo sábado (25).

Ficha técnica

Santa Cruz 2

Rokenedy; Toty (Israel), Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli (Henrique Lordelo), João Pedro (Túlio), Matheus Melo (Jhonathan Ribeiro) e Thiaguinho; Gilvan (Douglas Skilo). Técnico: Itamar Schülle.

Afogados 0

Danilo; Denner, Vinícius, Kayk (Matheus) e Wesley; Dedê, Cláudio Caça Rato e Geyson (Vitinho); Acauã, Leozinho (Marcelo) e Felipe. Técnico: Alexandre Lima

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas

Gols: Thiaguinho 21 aos do 1T e Matheus Melo aos 26 do 2T(S)

Cartões amarelos: Lucas Siqueira (S) Kayk e Wesley (A)

Renda: R$ 789.630,00

Público: 26.284



