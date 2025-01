A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz: com anel superior liberado, clube inicia venda de ingressos para jogo contra o Afogados Equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2025

O Santa Cruz iniciou, na tarde desta sexta-feira (17), a venda de ingressos para o duelo contra o Afogados, marcado para este domingo (19), às 16h, no estádio do Arruda, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

A novidade para a partida é a abertura do anel superior do Arruda, que ainda não havia sido utilizado neste ano.

Com a liberação, a expectativa é de casa cheia no confronto pelo Estadual. O Tricolor vem de uma vitória contra o Petrolina por 2x0, também pelo Pernambucano. Além disso, a assinatura da proposta vinculante para a venda da SAF estimulou o ânimo da torcida coral.

Ingressos

Para o público geral, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para o setor da arquibancada inferior, valores que também se aplicam ao setor destinado aos visitantes. Quem desejar assistir ao jogo no anel superior terá que desembolsar R$ 30. Os bilhetes podem ser adquiridos clicando aqui.

No setor das sociais, o ingresso custa R$ 30. Já os sócios adimplentes podem realizar o check-in virtual por meio da plataforma oficial do clube.

As bilheterias do Arruda funcionarão nesta sexta-feira (17), das 14h às 18h; no sábado, das 9h às 18h; e no domingo, das 9h às 16h45.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x Afogados:

Arquibancada Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 30

Sociais: R$ 30

Cadeiras Cativas: R$ 80 / R$ 40 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Conselheiros: R$ 40 (sócio)

Visitantes: R$ 60 / R$ 30 (meia)

