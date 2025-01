A- A+

Tricolor Santa Cruz: jornalista registra expressões culturais da torcida tricolor no Instagram Símbolos como o escudo do clube, bandeiras e troféus se transformam em arte pelo olhar da própria torcida

O jornalista e torcedor do Santa Cruz, Júnior Aguiar, criou a página no Instagram "Street Art Coral" (@streetartcoral) para registrar e exaltar essas expressões culturais da torcida tricolor. A iniciativa surgiu de sua paixão pelo clube e do desejo de documentar essas manifestações.

“Eu via essas artes em tantos lugares diferentes e percebi o quanto elas refletem o orgulho do torcedor. A ideia foi criar um espaço colaborativo onde todos pudessem compartilhar e preservar essa história”, conta Júnior. As fotos da página são tanto de sua autoria quanto de colaboradores que enviam registros de suas ruas, bairros e cidades.

O Santa Cruz é conhecido como o "Clube do Povo", pois a paixão de sua imensa torcida popular transcende os limites do estádio do Arruda e se manifesta de forma artística por todo Pernambuco, e até fora do Estado. Pelas ruas, é possível encontrar muros e fachadas que estampam o amor incondicional pelo Tricolor.

Símbolos como o escudo do clube, bandeiras e troféus são transformadas em obras de arte popular, celebrando a identidade e o sentimento de pertencimento dos torcedores.

“Essas manifestações artísticas, espalhadas por todo o Brasil, não apenas enaltecem o Santa Cruz, mas também reforçam os laços culturais e identitários entre o clube e sua torcida. O amor pelo Clube é uma arte viva, pulsante e imortal”, declarou o jornalista.

Dentre os exemplos mais marcantes, destaca-se o mural localizado em Brasília Teimosa, onde a fachada de uma casa se transformou em um verdadeiro cartão-postal do bairro. A pintura, que exibe o símbolo e a bandeira do Santa Cruz, é mantida há décadas por dona Maria Laura, filha de seu Antônio Martin, idealizador da arte.

“Essa pintura é parte da nossa história da minha família e do bairro inteiro. Meu pai amou o Santa Cruz até o fim da vida. Continuei mantendo essa pintura em homenagem a ele”, explicou a torcedora, emocionada.

Outro exemplo marcante é o de Seu Milton José, morador do bairro do Pina, que criou a conhecida "Praça Coral". O espaço é decorado com diversos símbolos do clube, incluindo uma pintura do troféu da Copa do Nordeste, considerado por muitos torcedores a maior conquista da história do Santa Cruz.

“Toda vida eu gostei de ser tricolor. Mas quando foi campeão (em 2016), resolvi mandar pintar”, contou Seu Milton.

Em Rio Doce, bairro de Olinda, o “Coral Lanches” é o ponto de encontro da torcida tricolor desde os anos 80. O proprietário, Seu Waldir Oliveira, um apaixonado pelo Santa Cruz, pintou o estabelecimento com cores e símbolos do clube. Mais do que uma lanchonete, o local se tornou um centro de confraternizações, festas infantis e eventos da comunidade, sempre embalados pela paixão coral.

