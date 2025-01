A- A+

MELHORIAS NO ARRUDA Santa Cruz instala banheiros móveis para amenizar problemas estruturais no Arruda Medida visa melhorar experiência do público feminino e começa a valer nesta quinta (16), no confronto entre Santa Cruz x Petrolina

Visando melhorar a experiência das torcedoras no Arruda, o Santa Cruz anunciou a disponibilização de duas estruturas móveis, com seis banheiros cada, exclusivas para o público feminino na partida desta quinta-feira (16), contra o Petrolina, às 20h.

Um dos trailers será instalado no setor do Escudo, enquanto o outro ficará disponível no setor das sociais. A iniciativa surge como resposta às recorrentes reclamações sobre a situação sanitária do estádio, que ganharam destaque após o primeiro confronto do ano, no dia 4 de janeiro, contra o Treze-PB.

Atenção, torcedoras!



Disponibilizamos 2 trailers com 6 banheiros climatizados exclusivamente para o uso feminino:



Um ficará localizado no Escudo.

O outro, nas Sociais.



Vamos juntos, Nação! pic.twitter.com/zujirvrGXW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 16, 2025

Nas redes sociais, torcedoras manifestaram indignação com as condições precárias dos banheiros femininos. Além de sujos, muitos não possuíam privadas, e outros estavam sem sinalização, o que facilitava a entrada de homens nos espaços destinados às mulheres.

A medida provisória deverá ser mantida até a conclusão das obras nos banheiros do estádio.

Veja também