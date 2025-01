Santa Cruz x Petrolina: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

A- A+

O Santa Cruz já deu uma grande alegria ao torcedor no início desta semana com a assinatura da proposta vinculante para a venda da SAF. Agora, chegou a vez de fazer o mesmo dentro de campo. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor recebe o Petrolina, no Arruda, às 20h, pelo Campeonato Pernambucano, buscando a primeira vitória em 2025.

Os dois primeiros jogos do Santa Cruz deixaram uma impressão negativa do time de Itamar Schülle. A derrota para o Treze na Pré-Copa do Nordeste, no Arruda, e o empate contra o Decisão, fora de casa, são as amostras que o Tricolor produziu até aqui.

Somando também a campanha do ano passado, o Santa está há mais de dez meses sem sentir o gosto da vitória. Buscando aliar a euforia do momento e a necessidade de reagir, a Cobra Coral busca o primeiro triunfo em 2025.

Para conseguir encaixar o time e conquistar o resultado positivo são esperadas novas mudanças por Itamar nos 11 que iniciam a partida. Nas duas formações que tiveram até aqui, algumas funções estão deixando a desejar.

Na cabeça de área, o treinador ainda não encontrou o dono da posição. Lucas Siqueira, Henrique Lordelo ou Wagner Balotelli ainda não deram o resultado esperado; o lateral Israel terminou na função no último jogo.

O centroavante também é uma incógnita. Gilvan não foi bem nas duas primeiras partidas e surge a possibilidade do jovem Túlio ser acionado no comando de ataque.

Por fim, entre os goleiros, Moisés falhou no lance do gol do Decisão e Deivity, contra o Treze, não passou tanta segurança, além do fato de estar lesionado.

Fera Sertaneja

Pelo lado adversário, o Petrolina deixou uma boa impressão na estreia do Estadual. A equipe sertaneja esteve vencendo o Náutico até os minutos finais, quando acabou cedendo o empate.

Entre os pontos positivos, o Petrolina mostrou bastante aplicação em campo. Algo que deve se mostrar importante, principalmente para um time que já larga com uma sequência pesada, sendo três dos primeiros quatro jogos como visitante.



Ficha Técnica

Santa Cruz: Moisés; Toty, Michel Bennech, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli; Vini Moura (Jhonathan Ribeiro), Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho; Túlio. Técnico: Itamar Schülle

Petrolina: André Lucas; Augusto, Daniel Oliveira, Isaque e Neto Amaral; Kiko, Juan Kássio e Valdeir; Tiaguinho, Álvaro Vieira e Yonder Vargas. Técnico: Rui Sacramento

Local: Estádio do Arruda

Horário: 20h

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno Vieira e Ricardo Nunes

Transmissão: Canal Goat (Youtube)



