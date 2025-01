A- A+

Futebol Santa Cruz vence Petrolina e assume vice-liderança do Pernambucano Cobra Coral ganhou por 2x0, com gols de João Pedro e Thiaguinho, no primeiro jogo pós-assinatura da proposta vinculante da SAF

A torcida do Santa Cruz é acostumada a fazer festa antes e durante as partidas. O problema era o que vinha em seguida. Foi assim quando o Tricolor foi eliminado pelo Treze, no Arruda, pela pré-Copa do Nordeste, no primeiro confronto do ano.

A primeira impressão deixada em casa pelo time em 2025 não foi boa, mas nada que tenha desanimado os tricolores.

No retorno ao lar, agora pelo Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral deixou outra imagem. A de uma equipe que pretende fazer a alegria dos torcedores durar também no pós-jogo. Perante o Petrolina, os mandantes venceram por 2x0 e pularam para a segunda posição do Estadual.

Animados após o Santa Cruz anunciar a assinatura da proposta vinculante para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), os tricolores esgotaram toda a carga de ingressos colocados à venda para o jogo. Em troca, aguardavam a primeira vitória do Tricolor na temporada.

O torcedor nem precisou esperar muito para comemorar. Aos oito minutos, João Pedro arriscou de longe e o goleiro André Lucas - aquele que foi destaque diante do Náutico - não teve forças para espalmar a bola, que estufou as redes.

O Petrolina equilibrou o jogo na metade final do primeiro tempo. Tiaguinho, em chute rasteiro, obrigou Moisés a fazer grande defesa. Depois foi a vez de Yonder arriscar de longe e mandar para fora. Enquanto isso, o Santa quase ampliou com Gilvan.

Autor do primeiro gol, João Pedro, melhor da partida, fez questão de mostrar que também sabe servir os companheiros. Foi dele a boa jogada pela direita que terminou com um passe na medida para Thiaguinho completar para o gol, ampliando o placar no Arruda.



Nos minutos finais, o Petrolina ensaiou uma reação para diminuir o placar e tentar ao menos o empate. Aos 43, na melhor chance criada pelos visitantes, Gleydson chutou cruzado e a zaga do Santa afastou a bola em cima da linha, mantendo o 2x0. O próximo embate da equipe é domingo, contra o Afogados, no Arruda.

Líder

O Maguary segue com 100% de aproveitamento no Pernambucano. A equipe derrotou o Central por 1x0, no Arthur Tavares. O contexto do triunfo torna o feito ainda mais impressionante. O time ficou com dois a menos no início do segundo tempo, sofreu pressão da Patativa e, aos 49 minutos marcou o gol com o zagueiro Renilson, ocupando a liderança da competição.

Ficha Técnica

Santa Cruz 2

Moisés; Toty, Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli (Pedro Maia), Lucas Siqueira, Matheus Melo, João Pedro (Israel) e Thiaguinho (Jonathan Ribeiro); Gilvan (Tulio). Técnico: Itamar Schülle

Petrolina 0

André Lucas; Vinícius (João Neto), Augusto (Vitão), Isaque e Neto Amaral; Marquinhos (Gleydson), Kiko (Daniel Oliveira) e Valdeir; Tiaguinho, Vitinho (Igor Santos) e Yonder Vargas. Técnico: Rui Sacramento

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno Vieira e Ricardo Nunes

Gols: João Pedro (aos 8 do 1ºT), Thiaguinho (aos 5 do 2ºT)

Cartões amarelos: Gilvan, Matheus Melo, Matheus Vinícius (S);

Renda: R$ 721.460,00

Público: 24.001 pessoas

