Santa Cruz divulga parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Petrolina

A- A+

O morro vai descer! Mesmo com pouco mais de 24 horas de vendas, o Santa Cruz divulgou a parcial de 20.142 torcedores confirmados para o duelo desta quinta-feira (16), às 20h, contra o Petrolina, no estádio do Arruda, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

Essa será a primeira partida da Cobra Coral após a assinatura da proposta vinculante para a venda da SAF, o que pode ter motivado a presença dos tricolores no Arruda, mesmo sendo uma partida realizada em dia de semana.

Atenção, Nação!



O Arruda vai pulsar hoje à noite! Já somos mais de 20 mil torcedores confirmados para a partida entre Santa Cruz x Petrolina, às 20h. Restam menos de 4 mil ingressos disponíveis. Corre pra garantir o seu!



Além disso, temos outro motivo para comemorar: saímos… pic.twitter.com/InWot1go6R — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 16, 2025

O número de bilhetes comercializados impressiona também pelo curto tempo de venda. A comercialização dos ingressos começou na tarde de ontem (15), faltando pouco mais de 30 horas para a bola rolar. O atraso ocorreu por falta de laudo da Prefeitura do Recife.

De acordo com a comunicação do clube, foram liberados 24 mil ingressos para o confronto diante da Fera Sertaneja.

As bilheterias do Arruda funcionarão até as 20h45 desta quinta-feira (16). Os torcedores também podem adquirir os bilhetes de forma virtual, pela plataforma oficial do clube.

Sócios adimplentes

A novidade também fica por conta do crescimento no número de sócios. O Santa Cruz divulgou que 8.510 sócios estão adimplentes no clube. Em comparação, o número no início de dezembro era de apenas 1.500.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x Petrolina:



Arquibancada inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Sociais: R$ 30

Cadeiras cativas: R$ 80 / R$ 40 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Conselheiros: R$ 40 (sócio)

Visitantes: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Veja também