Futebol Itamar vê evolução no Santa e elogia João Pedro Meia foi autor de um gol e deu o passe para Thiaguinho também marcar na vitória coral por 2x0 diante do Petrolina

Eram 10 meses desde a última vitória do Santa Cruz, no 1x0 perante o Central, no Arruda, em março, pelo Campeonato Pernambucano de 2024. A espera por um novo triunfo foi longa, mas acabou nesta quinta (16), com o triunfo por 2x0 perante o Petrolina, também em casa, pela edição 2025 do Estadual. Fruto de, na visão do técnico Itamar Schulle, uma evolução no trabalho da temporada.

“Creio que a equipe evoluiu bastante. Isso aconteceu já no jogo passado, em que criamos muitas oportunidades para vencer e merecíamos vencer. Tivemos uma postura mais competitiva, de acordo com a grandeza do Santa. Hoje, tivemos evolução na saída de bola, construindo as jogadas que trabalhamos (nos treinos). Uma postura ofensiva, marcando alta e não deixando o adversário sair jogando. Tentamos buscar o gol com sabedoria e inteligência”, afirmou.

“Vejo que a equipe mereceu a vitória, construída por méritos por um grupo que vem se fortalecendo, que veste a camisa do clube e que tem um exército de torcedores. Quem os representa somos nós. Cada jogo é uma guerra e as armas que temos é o que trabalhamos no dia a dia. Cabe a nós tentar devolver alegria à torcida”, completou.

A vitória teve dois protagonistas. Fora de campo, a torcida, com mais de 24 mil tricolores no Arruda, empurrando a equipe. Dentro, o meia João Pedro, autor de um gol e uma assistência.

“Antes de ser um atleta, ele é um amigo meu. Sei como ele apareceu aqui, como eu o convidei para vir para cá, a forma que veio. Tinha uma deficiência grande na parte física, com um peso além do que precisa um atleta de futebol. Nossa cobrança é forte, mas é transparente. Eu cobrei muito dele e continuo cobrando. Não é porque ele fez um gol e um passe que diminui o nível de cobrança. Temos sempre de elevar o sarrafo. Isso é para todos. Ele mereceu no ano passado jogar pelo Santa Cruz. Depois o convidei para ir ao Retrô comigo e foi uma pessoa importante naquele elenco fantástico. Ele é um profissional que se empenha e sabe o que precisa fazer no dia a dia para fazer grandes jogos como o de hoje”, observou o treinador.

Com a vitória, o Santa Cruz ficou na vice-liderança do Pernambucano, com quatro pontos. Na próxima partida, o Tricolor enfrenta o Afogados, domingo (19), novamente no Arruda.

