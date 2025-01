A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz x Afogados: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece neste domingo (19), às 16h, no Arruda

O Santa Cruz pode estar vivendo o início de um novo momento. Em uma semana, o Tricolor viveu o início do processo para implementação da SAF, que pode salvar o clube financeiramente, e retomou o caminho das vitórias. Buscando manter a euforia, a Cobra Coral recebe o Afogados, neste domingo (19), às 16h, no Arruda, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano.

O Tricolor chega para essa partida na vice-liderança com quatro pontos, atrás apenas do Maguary. Por outro lado, o Afogados está na zona de rebaixamento, na oitava colocação, com apenas um ponto.

Entusiasmo

Uma boa notícia pode mudar todo o ambiente de um clube. A assinatura da proposta vinculante da SAF trouxe ares de esperança ao Arruda e isso se refletiu em campo, com a primeira vitória na temporada e ingressos esgotados pela torcida.

O fato não passou despercebido por Itamar Schülle, treinador do Santa, que certamente sonha também com a consolidação do seu trabalho em 2025.

Santa Cruz poderá contar com mais de 30 mil torcedores diante do Afogados - Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Torcedor ficou feliz quando o pessoal [da SAF] chegou aqui. Foram quase cinco mil pessoas (no Arruda) e isso demonstra a importância da vinda. Fico feliz de terem percebido a grandeza do clube. Fico feliz pelo processo, por Bruno Rodrigues, que lutou muito para que isso acontecesse. Pode ser uma mudança benéfica em todos os sentidos. Quero desejar tudo de bom para eles e para o Santa”, declarou.

E pela primeira vez na temporada, Itamar parece ter encontrado as primeiras soluções para sua equipe titular. A dupla de volantes entre Lucas Siqueira e Wagner Balotelli, mais a entrada de Matheus Vinícius na zaga proporcionou a primeira partida sem tomar gol no ano.

Dupla dinâmica

No ataque as coisas estão funcionando um pouco melhor, graças a uma dupla que está entrosada. Remanescentes de 2024, João Pedro e Thiaguinho foram os responsáveis por todos os quatro gols do Santa até aqui.

João Pedro marcou dois belos gols de fora da área e o meia ainda deu duas assistências para Thiaguinho marcar. Porém, para esse próximo duelo, o atacante preocupa, já que saiu de campo na última partida se queixando de dores na panturrilha.

É TRADIÇÃO, NÃO É MODA! pic.twitter.com/WfC2Gopyig — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 17, 2025

Coruja com problemas

Pelo lado da equipe sertaneja, o cenário preocupa. O Afogados cedeu o empate para equipe sub-20 do Sport na primeira rodada e vem de derrota para o Retrô no último jogo.

Dentro da zona de rebaixamento, a Coruja ainda não poderá contar com a sua principal referência ofensiva. Rodrigo foi expulso com um vermelho direto no último jogo e desfalca o time dessa vez.



Ficha técnica

Santa Cruz: Moisés; Toty, Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli, Matheus Melo e João Pedro; Thiaguinho (Douglas Skilo) e Gilvan (Túlio). Técnico: Itamar Schülle



Afogados: Danilo; Denner, Vinícius, Kayk e Wesley; Denner, Dedê, Geyson e Cláudio Caça Rato; Marcelo, Leozinho e Felipe. Técnico: Alexandre Lima

Local: Estádio do Arruda (Recife)

Horário: 16h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas

Transmissão: Canal Goat e TV FPF (Youtube)





