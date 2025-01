Santa Cruz: após quatro jogos, Thiaguinho já está perto de igualar números da temporada passada

A- A+

O Santa Cruz vem tendo alguns destaques em campo, mas aquele que mais fez o torcedor tricolor comemorar, em 2025, foi o atacante Thiaguinho. Em apenas quatro partidas, o jogador já marcou três vezes, apenas um gol a menos que na temporada passada inteira.

Na temporada anterior, Thiaguinho já havia sido o artilheiro do clube. Em 12 jogos com a camisa coral, marcou quatro gols e ajudou o Santa Cruz a conquistar um calendário com competições nacionais.

Ao encerrar sua primeira passagem no Arruda, o atleta ainda atuou por Serra Branca-PB, Sampaio Corrêa-MA e Jacuipense, onde ao todo disputou mais 14 jogos, mas não chegou a marcar gols.

Ao retornar ao Santa, o faro do gol parece ter voltado. Nas quatro partidas da Cobra Coral em 2025, o jogador já marcou três vezes e está a um gol de empatar sua marca passada.

Mesmo que Thiaguinho venha aproveitando suas oportunidades, o Tricolor vem desperdiçando algumas chances de maneira mais coletiva. Próximo de entrar numa sequência de jogos que deve exigir mais tecnicamente, Itamar Schülle exigiu uma melhor pontaria.

Thiaguinho é um dos jogadores mais celebrados do atual elenco do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Precisamos criar situações e oportunidades. Temos que aplaudir o grupo, eles têm procurado se aplicar nos treinamentos e estão executando isso nas partidas. Estamos criando, mas precisamos ter um pouco mais de zelo nas finalizações, poderíamos ter fechado o jogo (contra o Afogados) ainda no primeiro tempo com as chances que apareceram", comentou o comandante tricolor.

Se por um lado, Thiaguinho vem sendo destaque pelos gols, por outro, Gilvan vem passando em branco no Santa Cruz. O centroavante foi alvo de muitas críticas nas três primeiras partidas, mas, diante do Afogados, o camisa 9 foi um dos melhores em campo, aliás, com assistência para o gol de Thiaguinho.

Gilvan ainda não marcou com a camisa do Santa Cruz em 2025 - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Se mostrando tranquilo com a situação e elevando a moral do jogador, Itamar vem insistindo na escalação do atleta e elogiou a postura de Gilvan em campo.

“A situação do Gilvan é como a de outros atletas. Eu já vi centroavantes passar 13 jogos sem marcar e se tornar o artilheiro de um campeonato, claro que era o Brasileirão, mas isso acontece. Ele não fez os gols, mas se entregou muito, lutou junto com os demais, se esforçou ao máximo, fez o que foi pedido com e sem bola, e necessário dizer que esse é o caminho e o processo", refletiu Itamar.

