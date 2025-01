A- A+

Futebol Técnico do Náutico vê jogo "próximo da perfeição" em vitória contra o Ceará Timbu derrotou o Vozão por 1x0, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste

Para vencer por 1x0 o Ceará, nos Aflitos, na abertura do Grupo B da Copa do Nordeste, o Náutico precisou fazer um jogo “próximo da perfeição”, na avaliação do técnico do Timbu, Marquinhos Santos. Para o comandante alvirrubro, os pernambucanos conseguiram se impor diante de um adversário de Série A.

“Estatisticamente, o jogo foi muito semelhante aos dois primeiros jogos que fizemos aqui (nos Aflitos). O que muda é o peso em relação ao adversário. Foram 45 entradas no último terço, mais de 20 finalizações, 12 direcionadas ao gol. Enfrentamos um adversário de Série A, muito bem armado e treinado. Mas a gente se impôs, com imposição organizacional taticamente, próximo de um jogo perfeito”, afirmou.

O treinador também elogiou o apoio da torcida e saiu em defesa da diretoria e do presidente do clube, Bruno Becker, ao que chamou de “cobrança exacerbada” após os tropeços iniciais da temporada.

“Estamos construindo, achando ainda a equipe. É muito pouco tempo. No futebol brasileiro tem muito imediatismo, com cobrança exacerbada em cima de Bruno (Becker, presidente), de Granja (vice de futebol) e Edgard (Montemor, executivo) é algo que não precisa. Agradeço ao torcedor que incentivou muito do começo ao fim. Ele tem feito o Aflitos pulsar e isso é o que precisamos para o jogo do fim de semana contra o Santa Cruz”, frisou.

Após o confronto, o Náutico já volta suas atenções novamente para o Campeonato Pernambucano. No sábado (25), também nos Aflitos, a equipe recebe o Santa Cruz.

“Esse é um grupo de caráter, de homens, que sabe a responsabilidade que é vestir a camisa do Náutico. Tem trabalhado muito. Vencemos, mas é preciso pés no chão, equilíbrio e humildade porque sábado temos outra batalha, um grande jogo contra um adversário difícil. Temos que entregar mais e não menos. Claro que o tempo é curto porque enquanto o Santa Cruz descansou e treino a semana, nós tivemos um jogo de nível de Série A”, declarou.

