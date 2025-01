A- A+

Futebol Com Paulo Sérgio decisivo, Náutico vence o Ceará pela Copa do Nordeste Artilheiro voltou ao time e balançou as redes no triunfo por 1x0, nos Aflitos

No jogo mais organizado que fez até o momento em 2025, o Náutico venceu o Ceará por 1x0, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste. Sem sofrer muitos sustos defensivamente, o Timbu garantiu o triunfo com gol de Paulo Sérgio. O próximo confronto será pelo Campeonato Pernambucano, sábado (25), diante do Santa Cruz, também em casa. No Nordestão, o time só volta a campo dia 5 de fevereiro, perante o Confiança, no Batistão.





O jogo

Na primeira chegada do Ceará na partida, Pedro Henrique saiu na cara do gol e marcou para. Seria o pior início possível para o Náutico, mas a posição do atacante do Vozão estava irregular e o impedimento foi assinalado. Na vez de o Timbu atacar, a posição era legal, mas Paulo Sérgio não aproveitou a falha na marcação dos visitantes.

O Náutico tinha mais posse de bola, mas não conseguia transformar o volume em boas chances criadas. O time exigia que Paulo Sérgio deixasse mais a área para participar das ações de construção. Com o meio bloqueado, Patrick Allan tentou de longe e exigiu boa defesa de Keiller. Sousa também arriscou e parou no camisa 18.

Diante do adversário mais forte que enfrentou até o momento na temporada, o Náutico fez um primeiro tempo equilibrado. Melhor do que apresentou no passado, mas ainda insuficiente para trazer a vantagem no placar.

Se o Ceará quase abriu o placar no início do primeiro tempo, foi o Náutico quem chegou perto no começo do segundo. Luiz Paulo cruzou pela esquerda e Sam, de carrinho, na pequena área, mandou para fora.

Diferença

O Náutico não teve Paulo Sérgio nos três primeiros jogos da temporada. Ausência que pesou, retorno que fez a diferença. Quando Sam deu um chutão para cima, o camisa 9 acreditou no lance, aproveitou a falha de Marllon e tocou para as redes.

Substituto de Arnaldo no lado direito, Marcos Ytalo por pouco não ampliou aos 23. O lateral chutou cruzado e assustou Keiller. Minutos depois, Patrick Allan foi além. O meia aproveitou espaço no meio e bateu rasteiro, acertando a trave cearense. O camisa 20 também cobrou um escanteio perigoso e quase marcou gol olímpico.

Para manter o fôlego do time em dia, o técnico Marquinhos Santos sacou Auremir, Patrick e Paulo Sérgio para as entradas de Kauan Maranhão, Igor Pereira e Hélio Borges. Suficiente para não sofrer mais sustos e garantir a vitória.

Ficha técnica

Náutico 1

Wellerson; Marcos Ytalo, Rayan, Léo Coltro e Luiz Paulo; Sousa, Auremir (Kauan Maranhão), Marco Antônio e Patrick Allan (Igor Pereira); Samuel Otusanya (Geovane) e Paulo Sérgio (Hélio Borges). Técnico: Marquinhos Santos

Ceará 0

Keiller; Dieguinho, Ramon Menezes, Marllon (João Victor) e Nicolas (Matheus Bahia); Richardson, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Recalde); Aylon, Pedro Henrique e Galeano (William Machado). Técnico: Léo Condé

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA). Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Patrícia dos Reis do Nascimento (ambos da BA)

Gols: Paulo Sérgio (aos 11 do 2ºT)

Cartões amarelos: Richardson (C)

Público: 5.687 torcedores

Renda: R$ 142.828,00



