Reforço Alvirrubro Náutico anuncia a chegada do meio-campo Wenderson, ex-América-RN Atleta chega após rápida passagem pelo futebol do Iraque

O Náutico tem mais uma opção para o setor de meio-campo. Nesta terça-feira (21), o Timbu anunciou oficialmente a chegada de Wenderson, jogador de 26 anos, formado na base do Botafogo e que na temporada passada vestiu a camisa do América-RN.

Após ser revelado na base da Estrela Solitária, Wenderson teve passagem pelo Mafra, de Portugal. Depois de uma temporada no futebol europeu, o atleta retornou ao Brasil e vestiu camisas como do Azuriz, Guarani e América-RN, onde disputou a Série D do ano passado.

Na equipe potiguar, o atleta atuou de volante e fez 26 partidas e marcou cinco gols. Após a eliminação para o Retrô, o atleta rescindiu contrato e foi jogador no Al- Karma, do Iraque.

