Ex-Ceará, Auremir cita "grande teste" do Náutico em duelo diante de um clube da Série A 2025

Contra o Ceará, nesta quarta (22), nos Aflitos, pela estreia da Copa do Nordeste, o Náutico terá pela frente o primeiro jogo contra uma equipe de divisão acima da dos alvirrubros em 2025 - no Campeonato Pernambucano, o único caso em questão envolve o Sport, que, assim com o Vozão, estará na Série A 2025. Para o volante Auremir, uma oportunidade de o Timbu mostrar que pode surpreender na competição.

“Será uma estreia contra um grande adversário da Série A. Um grande teste. Vamos reunir nossas forças, fazer uma grande apresentação diante do nosso torcedor e começar bem a Copa do Nordeste”, declarou o volante, que passou pelo Ceará em 2019, mas é formado na base alvirrubra.

“O Náutico também é um clube grande que já figurou nas Séries A e B. Hoje está na terceira divisão, mas não é o lugar dele. Quem já viveu nesse clube está habituado a enfrentar esse tipo de adversário. Será mais qualificado do que os outros times que pegamos, mas esperamos trabalhar bem e montar uma boa estratégia para conquistar a vitória”, frisou.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos deve colocar em campo alguns titulares que foram poupados no jogo passado, diante do Central, no Lacerdão, pelo Estadual. Sendo assim, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meia Patrick Allan estão de volta. No gol, Marquinhos confirmou que vai permanecer com Wellerson de titular, ocupando a vaga de Douglas Borges. Fora de todos os três primeiros compromissos do Náutico na temporada, o atacante Paulo Sérgio também é aguardado.

“Ele (Paulo) é um jogador importante e esperamos que ele volte bem, fazendo o que mais sabe. Esperamos que ele contribua com os gols dele e a participação no dia a dia”, apontou o volante.

