COPA DO NORDESTE Náutico x Ceará: Timbu inicia venda de ingressos para primeiro duelo na Copa do Nordeste Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30, nos Aflitos

O Náutico iniciou, na tarde desta segunda-feira (20), a venda de ingressos para a estreia na Copa do Nordeste, diante do Ceará. A partida está marcada para esta quarta-feira (22), às 21h30, no estádio dos Aflitos.

Para o público geral, os ingressos estão sendo comercializados por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para os setores Hexa e Caldeirão. Já o setor Vermelho está sendo vendido por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), valores que também se aplicam ao setor destinado aos visitantes.

Quem desejar assistir ao jogo nas Cadeiras terá que desembolsar R$ 160. Os bilhetes podem ser adquiridos clicando aqui. Os sócios com a mensalidade em dia têm entrada gratuita no setor Caldeirão.

A bilheteria física funcionará a partir desta terça-feira (21), das 9h às 18h. No dia do jogo, os torcedores poderão retirar os ingressos das 9h até o fim do primeiro tempo.

Confira os valores dos bilhetes para Náutico x Ceará:

Setor Caldeirão: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Setor Hexa: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Setor Vermelho: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Setor Cadeiras: R$ 160

Setor Visitante: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

