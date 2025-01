A- A+

Futebol Náutico x Ceará: veja escalações e onde assistir jogo pela Copa do Nordeste Timbu e Vozão jogam nesta quarta (22), nos Aflitos, pela primeira rodada do Grupo B

A Copa do Nordeste proporcionará ao Náutico ter embates diante de equipes que estão em divisões acima no futebol brasileiro - no Campeonato Pernambucano, o único caso em questão envolve o Sport, que estará na elite nacional em 2025. Dos dois duelos confirmados nesse contexto no torneio regional, um deles será logo na estreia. O Timbu recebe nesta quarta (22), na abertura do Grupo B da competição, o Ceará, nos Aflitos. O Vozão está na Série A, assim como o Bahia, adversário dos pernambucanos na sétima rodada. Um teste complicado para uma equipe ainda em formação.



Retornos

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos deve colocar em campo alguns titulares que foram poupados no jogo passado, diante do Central, no Lacerdão, pelo Estadual. Sendo assim, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meia Patrick Allan estão de volta. No gol, Marquinhos confirmou que vai permanecer com Wellerson de titular, ocupando a vaga de Douglas Borges. Fora de todos os três primeiros compromissos do Náutico na temporada, o atacante Paulo Sérgio também é aguardado após se recuperar de dores na coxa. Bruno Mezenga foi tirado da relação após a notícia do falecimento da mãe.

“Ele é um jogador importante e esperamos que ele volte bem, fazendo o que mais sabe. Esperamos que ele contribua com os gols dele e a participação no dia a dia”, afirmou o volante Auremir, que também demonstrou confiança no duelo diante do ex-time - o atleta defendeu o Ceará em 2019.

“Quem já viveu no Náutico está habituado a enfrentar esse tipo de adversário. Será mais qualificado do que os outros times que pegamos, mas esperamos trabalhar bem e montar uma boa estratégia para conquistar a vitória”, frisou”, declarou.



Tabu

O Náutico tenta quebrar um tabu de oito anos sem vencer em casa em uma estreia de Copa do Nordeste. A última vez foi em 2017, na goleada por 4x0 diante do Uniclinic-CE. De lá para cá, a equipe teve mais cinco aberturas da competição regional como mandante. Em 2018, 2020 e 2022, o Timbu ficou no empate para Altos (2x2), River-PI (1x1) e Campinense (0x0), respectivamente.

Em 2019 e 2024, o Náutico começou perdendo em casa. Há seis anos, a derrota foi por 3x1 para o Fortaleza. No ano passado tropeçou por 1x0 perante o Botafogo-PB. A exceção na sequência foi a vitória por 1x0 para o Atlético-BA, em 2023, mas o Timbu era visitante, em jogo realizado no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Estrear em casa contra o Ceará não será novidade para o Náutico. O Vozão foi adversário de abertura do Nordestão em 2010. Na ocasião, o Timbu venceu por 2x1. Levando em consideração todos os embates na história da competição, os pernambucanos também levam vantagem, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No encontro mais recente perante os cearenses, no Recife, as equipes empataram em 0x0, no ano passado.

Ficha técnica

Náutico

Wellerson; Arnaldo, Rayan, Léo Coltro e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya, Kauan Maranhão e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Ceará



Keiller; Rafael Ramos, Ramon Menezes, Marllon e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA). Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Patrícia dos Reis do Nascimento (ambos da BA)

Transmissão: SBT Nordeste (tv aberta) e do Premiere (pay-per-view)

