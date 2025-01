Ex-Santa Cruz, Renatinho lança Centro de Formação de Futebol para jovens no Recife

A- A+

Recife agora conta com um espaço dedicado à formação de futuros craques. O ex-jogador e ídolo do Santa Cruz, Renatinho, inaugurou o Centro de Formação Renatinho (CF Renatinho).

O projeto busca oferecer profissionalismo, metodologia moderna e paixão pelo futebol para crianças e adolescentes entre 4 e 15 anos.

Com aulas realizadas no Círculo Militar do Recife, o CF Renatinho possui aulas às segundas e quartas-feiras, das 16h às 18h, e conta com uma equipe de cinco profissionais, incluindo um treinador especializado para goleiros.

Todos os professores possuem Licença CBF, garantindo a aplicação de métodos de treinamento modernos e alinhados com o futebol de alto rendimento do país.

"O CF Renatinho é um sonho que virou realidade. Meu objetivo é oferecer um ambiente seguro e profissional para que as crianças aprendam futebol, mas também valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Estamos comprometidos em desenvolver o potencial de cada aluno, dentro e fora de campo", destacou Renatinho.

O projeto foi idealizado não apenas para ensinar os fundamentos do futebol, mas também para preparar jovens atletas com foco no desenvolvimento técnico, tático e mental, sempre respeitando o ritmo de aprendizado de cada criança.

Com uma proposta inovadora, o CF Renatinho está com matrículas abertas e preços que podem ser conferidos através do (81) 99980-8772 ou no Instagram @cfrenatinhooficial.

Veja também