Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia chegada do lateral-esquerdo Vinícius Silva, formado no Benfica Atleta iniciou a temporada de 2025 no Cianorte

O Santa Cruz anunciou a chegada de mais um lateral-esquerdo para a temporada, trata-se de Vinícius Silva, 32 anos, formado na base do Benfica e que estava defendendo o Cianorte-PR na atual temporada. Atleta chega para encorpar o setor que só havia Rodrigues como jogador de origem.

Com passagens no tempo de base pelo Corinthians, Benfica e Botafogo, Vinícius fez sua carreira profissional basicamente toda atuando em clubes do Sul e Sudeste do Brasil. No Nordeste, a única camisa que vestiu foi do ABC, em 2021, quando fez 15 partidas pelo time potiguar.

Outro clube em que vestiu a camisa foi o do Athletic-MG, antigo investimento de Vinícius Diniz, líder da SAF que será implementada em breve no Santa Cruz. Com a camisa do clube mineiro, o lateral atuou em 41 partidas, entre os anos de 2022 e 2023.

Nesta atual temporada, o atleta esteve disputando o Campeonato Paranaense pelo Cianorte. Nas quatro partidas do clube até aqui, o jogador participou de 77 minutos na estreia do torneio.

