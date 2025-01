Confira esquema de segurança para Náutico x Santa Cruz; mais de 11 mil ingressos foram vendidos

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco divulgou o esquema de segurança para o confronto entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano 2025. Ao todo, 548 policiais militares serão escalados para garantir a segurança da partida deste sábado (25).

A área interna do Estádio contará com 114 PMs do Batalhão de Choque e Companhia Independente de Policiamento com Cães. Sob o comando do 13º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 434 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.



Em nova parcial divulgada pelo Náutico, mais de 11 mil ingressos foram vendidos para o confronto.

