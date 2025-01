A- A+

Tricolor Santa Cruz: Matheus Melo será avaliado antes do Clássico das Emoções Atleta teve uma entorse no tornozelo na última partida e precisou tratar ao longo da semana

O Santa Cruz aparenta ter apenas uma dúvida para o duelo diante do Náutico, no primeiro Clássico das Emoções da temporada de 2025, neste sábado (25). O meia Matheus Melo treinou nesta sexta-feira (24), no Arruda, mas ainda será reavaliado horas antes do jogo, como revelou o técnico Itamar Schülle, na última coletiva antes do confronto.

O treinador afirmou que o atleta está relacionado para o clássico, mas destacou que o camisa 10 ainda sente algumas dores, principalmente em momentos de impacto com o gramado.

“O Matheus está sendo relacionado. Ele realizou uma parte da movimentação, mas tirei em outro momento quando percebi que se queixava de dor. Clinicamente ele está melhor, mas ainda sente um pouco de dor ao pisar no chão, mas treinou hoje, conseguiu realizar os trabalhos e vamos esperar até amanhã", disse Itamar.

O comandante coral destacou que a decisão sobre a utilização do atleta séra definida junto ao departamento médico, buscando preservar a condição física do atleta. “São coisas que temos que pensar e analisar com a comissão técnica. Ele pode não sentir dor alguma, mas também pode agravar e ficar de fora de uma sequência maior de jogos. Conversei com os médicos e vamos aguardar até amanhã para ver se será utilizado ou não", disse.

No último jogo diante do Afogados, partida em que ocorreu a lesão, Matheus foi substituído por Jhonatan Ribeiro. Outros nomes que podem surgir são o de Vini Moura e o de Rafinha, esse último, apesar de estar regularizado, ainda está passando por um processo de aprimoramento físico.

