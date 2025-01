Itamar Schulle x Marquinhos Santos: relembre duelos dos treinadores antes do Clássico das Emoções

A- A+

O Clássico das Emoções, entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, terá um embate indireto entre dois treinadores que já se conhecem há pelo menos uma década. No histórico de confrontos envolvendo o comandante do Timbu, Marquinhos Santos, e da Cobra Coral, Itamar Schulle, tem finais estaduais e jogos de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro.





Histórico

O primeiro encontro dos profissionais foi logo em uma final. Em 2015, Operário-PR e Coritiba decidiram o título do Campeonato Paranaense. Comandante do Coxa, Marquinhos Santos era o favorito no duelo, mas a equipe de Ponta Grossa, treinada por Itamar, surpreendeu e venceu os dois jogos (2x0 no Germano Krugger e 3x0 no Couto Pereira), levando a taça.

Um ano depois, a dupla se enfrentou novamente, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro. Marquinhos estava no Fortaleza, enquanto Itamar trabalhava no ABC. O atual comandante alvirrubro levou a melhor, vencendo por 1x0 no Ceará e empatando em 0x0 na Paraíba, em partidas válidas pela primeira fase.

Na Série B 2017, novamente os comandados de Marquinhos venceram. No caso, o Paysandu, que superou o ABC, à época treinado por Itamar, por 2x0. Depois, eles só se encontrariam em 2024, pela Série D, com o “troco” do atual técnico do Santa Cruz.

Pela segunda fase da quarta divisão, Itamar Schulle, do lado do Retrô, e Marquinhos Santos, do América-RN, brigavam para ver quem seguia vivo na luta pelo acesso à Série C. Foram dois empates (1x1 na Arena das Dunas e 0x0 na Arena de Pernambuco). Nas penalidades, a Fênix eliminou o time potiguar - os pernambucanos terminaram o torneio comemorando o título.

Ao todo, são duas vitórias para cada lado e três empates - embora em jogos de mata-mata o placar esteja 2x0 em eliminações para Itamar. Será a primeira vez que a dupla se enfrenta em um Clássico das Emoções.



Respeito

“O Santa tem se mobilizado com a chegada da SAF. É nítida a autoestima dos jogadores e da comissão técnica. É um time muito bem treinado por Itamar (Schulle), que conheço há anos, com decisões estaduais. Sei do excelente trabalho que ele exerce à frente de suas equipes. Será um grande adversário, um grande duelo, mas dentro de casa, perante nosso torcedor, vamos entregar tudo e fazer com que essa sinergia, de arquibancada e campo, possa fortalecer a caminhada do Náutico ao longo da temporada”, declarou Marquinhos.

Veja também