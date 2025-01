A- A+

Começa nas “Emoções”, percorre as “Multidões” e encerra na tradição dos “Clássico dos Clássicos”. O Campeonato Pernambucano terá neste sábado (25) o primeiro derby de 2025, marcando o embate entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos. Duelo de clubes que buscam recuperar espaço nas principais divisões do cenário nacional, mas sem deixar de lado a disputa estadual. Nada melhor do que derrotar um rival para aumentar a confiança na temporada.

Náutico

Após derrotar o Ceará por 1x0, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o torcedor do Timbu recobrou parte do otimismo abalado pelo início irregular no Pernambucano. Os alvirrubros também se apegam ao bom retrospecto recente no Clássico das Emoções. A equipe não perde do Santa Cruz há cinco anos - o último tropeço foi em 2020, pelo Estadual da época. Se for levar em consideração partidas com mando do Timbu, a invencibilidade vai até 2017.



A tendência é que o Náutico mantenha a mesma base que venceu o Ceará. Voltando ao time após ser liberado do jogo contra o Ceará para acompanhar o velório da mãe, Bruno Mezenga pode ser novidade no time, brigando por uma vaga no ataque com Samuel Otusanya. Certo mesmo é a presença de Paulo Sérgio, que marcou o gol decisivo do Timbu no triunfo mais recente perante o Santa Cruz, por 2x1, no Arruda, no Pernambucano de 2024.

“A gente espera que nossa torcida lote o estádio e faça uma grande festa. Vamos buscar a vitória desde o início do jogo. Clássico é atípico, mas estamos preparados, concentrados para vencer em casa”, afirmou o volante Sousa. O Náutico está na terceira posição do Estadual, com quatro pontos.



Santa

Por outro lado, o Santa Cruz também tem seus motivos para ficar eufórico e confiante no resultado positivo. Atual vice-líder do Pernambucano, com sete pontos, o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, contra Petrolina e Afogados. Tudo isso a reboque da assinatura da proposta da SAF, que elevou a moral pelo lado do Arruda.

Apesar do tema do jejum de clássico vir à tona, a presença de Itamar Schülle, treinador responsável pelas últimas vitórias do clube nesses jogos, também é um fator de confiança na Cobra Coral.

“Eu estava aqui em 2020 na última vitória e sabemos como é o sabor de vencer um clássico. Daquele ano até hoje houve um processo, uma nova etapa, mas estamos confiantes no nosso trabalho e a nossa intenção é buscar os três pontos”, afirmou.

O momento do Santa é de tentar manter o equilíbrio e a manutenção da escalação inicial é um fator importante nisso. Para esse clássico, a única dúvida é sobre a condição clínica do tornozelo de Matheus Melo. O jogador participou do último treino, mas a comissão técnica garantiu que irá avaliá-lo ainda minutos antes do duelo.



Complemento



No mesmo dia, o Retrô recebe o Jaguar, às 18h30, na Arena de Pernambuco. Ambas as equipes têm quatro pontos, mas o representante de Jaboatão dos Guararapes leva a melhor no saldo de gols, ocupando o quarto lugar. A Fênix está em sexto.

Ficha técnica

Náutico

Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira, Wagner Balotelli, João Pedro, Matheus Melo (Jhonatan Ribeiro) e Thiaguinho; Gilvan. Técnico: Itamar Schülle

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia. Assistentes: Jose Romão da Silva Neto e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

Transmissão: TV Globo

