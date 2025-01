A- A+

Clássico das Emoções Marquinhos Santos crê em toque no braço em gol do Náutico, mas pondera: "errou para os dois" Lance deu origem ao gol de Paulo Sérgio, na vitória sobre o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano

A polêmica sobre o gol decisivo de Paulo Sérgio no Clássico das Emoções, que deu a vitória ao Náutico sobre o Santa Cruz por 2 a 1, segue rendendo.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico alvirrubro Marquinhos Santos pontuou negativamente a arbitragem de Deborah Cecília e afirmou que o lance do gol, a bola "talvez tenha pego na mão de Mezenga".

"No jogo, eu creio que [Deborah Cecília] errou para os dois lados. E, no meu ponto de vista, eu estava encoberto, mas talvez tenha pego na mão do Mezenga sim a bola, na situação do segundo gol e ter que ser claro, tem que ser transparente", declarou o treinador alvirrubro.

Ainda segundo o técnico, o lance não foi definitdor da atuação da árbitra na partida. Para Marquinhos, Deborah foi responsável por não dar fluidez ao jogo.

"Acho que o detalhe não foi a mão ou não do Mezenga, foram as atitudes. Isso vai enervando, isso vai deixando o jogo amarrado. O clássico das emoções não foi um jogo solto, foi um jogo travado, até certo ponto", opinou.

Após o jogo, o técnico do Santa Cruz, Itamar Schülle, falou rapidamente com a imprensa, mas não se pronunciou explicitamente sobre o caso, afirmando que “o que está na minha mente eu não posso botar da boca para fora”.

"Eu vim aqui em respeito a todos vocês profissionais de imprensa, que merecem todo o meu carinho, são pessoas de alto nível, de gabrito, e em respeito a vocês e em respeito à torcida do Santa Cruz, mas o que está na minha mente eu não posso botar da boca pra fora", disparou.

Após ser questionado se o posicionamento seria motivado pelo lance que deu a vitória ao Náutico, o treinador tricolor afirmou: “é só isso que tenho para falar”. Em seguida, deixou o local em que estava reunido com a imprensa.

"Não é covardia, eu acho que é inteligência. Então, vim dar meu boa noite e desejar um bom final de semana e vou me retirar. Tá bom? Um abraço", finalizou.





