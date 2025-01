A- A+

Campeonato Pernambucano Após erro em Náutico x Santa Cruz, Deborah Cecília e assistente são afastados pela CEAF No gol de Paulo Sérgio, Bruno Mezenga levou vantagem na jogada após dominar a bola com o braço

A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF) comunicou através de nota enviada à imprensa, neste domingo (26), o afastamento da árbitra Deborah Cecília e do bandeira José Romão, pelo erro que culminou no gol da vitória do Náutico sobre o Santa Cruz, no último sábado (25), pelo Campeonato Pernambucano, nos Aflitos. A dupla ficará afastada das atividades por tempo indeterminado.

O lance que fez a CEAF tomar esta decisão aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, quando o Clássico das Emoções estava empatado em 1x1. Na ocasião, Bruno Mezenga dominou a bola com o braço dentro da área e cruzou para Paulo Sérgio. Após duas tentativas, o camisa 9 anotou o tento que garantiu os três pontos para o Timbu.

"A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (Ceaf/PE) informa que, após análise criteriosa do lance ocorrido no jogo Náutico x Santa Cruz, válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano Betnacional 2025, reconhece a ocorrência de um erro de arbitragem no segundo gol do Náutico, quando a bola tocou no braço de um atleta da equipe mandante e a infração não foi marcada", reconheceu a CEAF.

A comissão chegou a afirmar que levou em consideração a "complexidade e dificuldade" da jogada. Porém, enfatizou que "o Árbitro Assistente 1 (AA1) poderia ter auxiliado para a correta identificação e marcação da infração".

Logo após o apito final do jogo, os atletas do Santa Cruz chegaram a contestar a árbitra no centro do gramado.

Em forma de protesto, o técnico Itamar Schülle se recusou a conceder entrevista coletiva após o duelo. Em rápido pronunciamento à imprensa, o treinador salientou que "o que está na minha mente eu não posso botar da boca para fora. Não é covardia, eu acho que é inteligência".

Confira a nota da CEAF na íntegra

A complexidade e a dificuldade de percepção do toque de mão pela árbitra principal foram consideradas. No entanto, entendemos que o Árbitro Assistente 1 (AA1) poderia ter auxiliado para a correta identificação e marcação da infração.

Diante disso, a Ceaf/PE decidiu pelo afastamento dos profissionais envolvidos para estudo e recondicionamento técnico por tempo indeterminado. Essa medida visa reforçar a capacitação técnica e garantir a evolução contínua da arbitragem em Pernambuco.

Reiteramos nosso compromisso com a qualidade do trabalho dos árbitros, buscando sempre reduzir ao máximo a interferência nas partidas. Seguiremos firmes em nosso propósito de mediar o espetáculo esportivo com excelência e imparcialidade.

Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (Ceaf/PE)

