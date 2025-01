A- A+

Sport "Sabem o que é o Sport", diz Pepa ao elogiar jovens da base Treinador acredita que atletas do sub-20 estão sabendo aproveitar as chances neste início de temporada

Apesar da indignação com o estado do gramado do Lacerdão, na vitória do Sport sobre o Central por 2x1, o técnico Pepa soube conter os ânimos para elogiar a atuação dos jovens do sub-20 no último domingo (26).

Em meio à escassez de peças para a cabeça de área, três jogadores foram acionados no setor perante a Patativa. Além de Zé Lucas, que foi titular, Adriel e Marcelo Ajul - improvisado - entraram no segundo tempo, em Caruaru.

"Acabamos com três do sub-20 no meio-campo e não se esconderam de nada. Eles sabem o que é o Sport, as coisas podem não ter corrido bem tecnicamente porque o campo não deixava. Mas em termo de raça e entrega temos que estar sempre no limite e estivemos", comentou Pepa.

No segundo jogo da equipe principal da temporada, o treinador rubro-negro optou por mesclar o time, em relação ao que estreou na Copa do Nordeste, contra o Ferroviário, no meio da última semana.

Diante dos cearenses, inclusive, o Leão viu Fabricio Domínguez e Lucas Lima deixarem o campo com dores. Enquanto o volante trata uma lesão na coxa esquerda, o camisa 10 se recupera de desconforto no joelho direito.

Tendo que gerir o elenco para evitar desgaste, Pepa voltou a destacar a importância da garotada nestes primeiros jogos do Pernambucano.

"É gerir ao máximo a cargo e dar minutos a todos. Temos que aproveitar a qualidade que temos na base para suprir posições que temos carente. Cabe a eles aproveitar essas oportunidades e dar a resposta em campo. Temos o cuidado para não colocar os meninos lá em cima no céu, eles têm que ser humildes, pés no chão, ouvir a comissão, a diretoria e os companheiros", pontuou o treinador.

"É o momento dos meninos aproveitarem e marcarem pontos, porque no futuro podem seguir a ser opções. Agora depende deles e de nós em ter calma e ir integrando com cuidado para eles não se deslumbrarem", finalizou.

Com a possibilidade de contar com os pratas da casa em campo mais uma vez, o Sport volta a atuar pelo Estadual nesta quarta-feira (29). Às 20h, o Leão recebe o Jaguar, pela quinta rodada, na Ilha do Retiro.

