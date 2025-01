A- A+

Sport Técnico do Sport não poupa críticas ao gramado do Lacerdão: "inadmissível" Pepa ficou na bronca com o estado do campo de jogo do Central, neste domingo (26)

Apesar da vitória do Sport por 1x0 sobre o Central, neste domingo (26), no Lacerdão, em Caruaru, o técnico Pepa não escondeu sua indignação com o gramado do estádio da Patativa.

Ao parabenizar o grupo pela entrega na partida, o português afirmou ser "inadmissível" e "perigoso" atuar em um campo com condições precárias.

"Tenho que realçar a atitude e entrega do elenco, porque é vergonhoso jogar em um gramado assim. Vergonhoso, perigoso, imadmissível. Não sabia que estava tão ruim, mas estava horrível para as duas equipes", enfatizou.

O treinador do Sport ainda pontuou que o estado do gramado do Lacerdão pode colocar em risco a integridade física dos jogadores que por lá atuarem. Segundo Pepa, a organização do campeonato não pode permitir partidas nestas situações.

"Parabéns às duas equipes pela atitude e seriedade que tiveram em campo. Mas não posso dar os parabéns a quem permite um jogo destes, coloca a intergridade fisica em risco, a qualidade do jogo é zero", salientou.

