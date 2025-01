A- A+

Sport Sport fica perto de anunciar a contratação do atacante Pablo, do Athletico-PR Jogador é aguardado para exames no clube no início desta semana

O Sport está perto de fechar a contratação de mais um atacante para a sequência da temporada. Desta vez, o Leão está perto de anunciar o atacante Pablo, do Athletico-PR.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Trétis e confirmada pela Folha de Pernambuco neste domingo. O atleta desembarca na capital pernambucana ao longo do dia e deve realizar exames médicos e físicos no clube no início desta semana.

Com a queda do Furacão para a Série B do Campeonato Brasileiro, Pablo passou a não fazer parte dos planos da diretoria para este ano. Principalmente por conta do alto salário. Assim, foi liberado para o clube para procurar um novo destino.

Revelado pelo Furacão em 2011, o atacante soma 321 jogos e 72 gols pelo rubro-negro paranaense. Pelo clube, conquistou três estaduais e uma Copa Sul-Americana.

Ao longo da carreira, o jogador de 32 anos ainda passou por Figueirense e São Paulo no futebol brasileiro, além do Cerezo Osaka/JAP, no exterior.

No Sport, o centroavante terá a concorrênia - neste primeiro momento - de Gonçalo Paciência e Gustavo Coutinho. Outro atleta do setor, Zé Roberto se recupera de lesão no joelho e só volta ao time no meio do ano.

Veja também