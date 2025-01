A- A+

Sport Sport oficializa a contratação do argentino Rodrigo Atencio Contrato do jogador com o Leão vai até dezembro de 2029

O Sport oficializou, no fim da tarde desta sexta-feira (24), a contratação do meia-atacante Rodrigo Atencio, ex-Independiente, até dezembro de 2029. O anúncio foi feito através de vídeo publicado nas redes sociais rubro-negras.

Vale lembrar que na última quinta-feira (23), o clube argentino já havia informado a saída do atleta de 22 anos rumo à equipe pernambucana.

O Sport adquiriu 50% dos direitos econômicos do novo camisa 20, com obrigação de adquirir mais 30% caso o jogador atinja metas estipuladas em contrato. Ao todo, a negociação pode custar aproximadamente R$ 12 milhões aos cofres do time da Ilha do Retiro.

Durante o treino desta sexta, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, o novo reforço do Leão participou das movimentações comandadas pelo técnico Pepa. Neste domingo (26), o Sport visita o Central pelo Pernambucano.

Apesar de pertencer ao Independiente, na última temporada Rodrigo Atencio defendeu as cores do Central Córdoba. Por lá, foi destaque do time durante a campanha do título da Copa da Argentina, sendo o artilheiro do torneio com quatro gols.

Ao todo, ao longo da passagem pelo Central Córdoba, o meia marcou oito gols e distribuiu quatro assistências em 46 aparições.

Reforços

Rodrigo Atencio é o sétimo reforço do Sport para a temporada 2025. Antes dele, foram oficializadas as chegadas do zagueiro Antônio Carlos, dos laterais-direitos Diogo Hereda e Matheus Alexandre, do meia Hyoran e dos atacantes Gonçalo Paciência e Gustavo Maia.

O Leão também está próximo de anunciar a contratação do atacante Carlos Alberto, ex-Botafogo, que já trabalha no clube desde o início desta semana.

