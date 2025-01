A- A+

Sport De olho no Central, Sport treina com ausências, novidade e jovens do sub-20 Rubro-negro entra em campo pelo Pernambucano neste domingo (26), em Caruaru

Após o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, informar que não estava descartada a utilização do sub-20 na sequência do Pernambucano, esta opção ganhou mais força nesta sexta-feira (24).

Caso não seja por completo, ao menos uma equipe mista deve ser vista pelos torcedores rubro-negros, neste domingo (26), diante do Central, às 16h, no Lacerdão, em Caruaru, pela quarta rodada.

Durante a movimentação realizada no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, comandada pelo técnico Pepa, 12 atletas do sub-20 estiveram presentes.

São eles os goleiros Davi e Erick; os zagueiros Felype Gabriel e Marcelo Ajul; o lateral-esquerdo Rafinha, os volantes Adriel, Dedé e Zé Lucas; e os atacantes Jefinho, Luiz Henrique "Gago", Micael e Ramon.

Em relação ao grupo principal, duas peças titulares dificilmente estarão em Caruaru, após sofrerem com problemas físicos contra o Ferroviário.

Enquanto Fabricio Domínguez lida com dores na coxa, Lucas Lima sofreu traumas no joelho e no tornozelo, e terá que passar por exame de imagem. Ambos não preocupam e ficarão no Recife por precaução.

Novidade

Anunciado como reforço do Sport pelo Independiente, o meia-atacante Rodrigo Atencio esteve presente no centro de treinamento leonino e participou dos trabalhos junto aos novos companheiros. A expectativa é que o Leão oficialize a contratação do argentino em breve.

