Campeonato Pernambucano Sport bate Central e conquista primeira vitória no Pernambucano; veja o gol

O Sport venceu a primeira partida no Campeonato Pernambucano 2025. Em visita ao Central, no Lacerdão, pela quarta rodada, o Leão derrotou os donos da casa por 1x0, na tarde deste domingo (26).

O gol da equipe da capital foi marcado por Lenny Lobato. Com o resultado, o Rubro-negro saltou para o quarto lugar na tabela, com seis pontos. A Patativa, por sua vez, caiu para sétimo, estacionando nos quatro pontos.

LENNY LOBATO! pic.twitter.com/DzGdq6So3a — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2025

Como já era esperado, o Sport entrou em campo com um time misto em Caruaru. Antes de a bola rolar, o Leão confirmou que Fabricio Domínguez trata uma contusão na coxa esquerda, enquanto Lucas Lima está com um desconforto no joelho direito. Eles foram substituídos na formação inicial por Zé Lucas e Hyoran, respectivamente.

Durante os 45 minutos da etapa inicial, prevaleceu o desempenho da equipe de mais qualidade técnica.

O Central até assustou no começo em finalização de Everton Lino. Porém, apesar do irregular gramado do Lacerdão, o Rubro-negro não demorou a controlar as ações do duelo.

As duas primeiras oportunidades de gol para os comandados de Pepa saíram dos pés de Tití Ortiz. Aos 21, Gustavo Coutinho tentou voleio e a defesa do Central afastou. Na sobra, o camisa 59 finalizou no meio do gol, parando em defesa segura de Milton Raphael.

Em seguida, após jogada ensaiada de escanteio, Hyoran tocou para o argentino, que mandou por cima da meta da Patativa.

Aos 37 minutos, o Sport abriu o placar em bela jogada coletiva. Após a bola girar de um lado para o outro, Hyoran encontrou Lenny Lobato infiltrando na área. O atacante bateu de primeira e marcou um lindo gol para fazer 1x0.

Jogo mais aberto

Com a necessidade de correr atrás do prejuízo, o técnico do Central, Celso Teixeira, voltou com duas modificações para o segundo tempo.

Uma delas foi a entrada do atacante Thoni Brandão na vaga do meia Eudair. Na primeira participação do camisa 86, aos 12 minutos, ele obrigou Thiago Couto a se esticar e evitar o que seria o empate.

Como resposta, Gustavo Coutinho também botou o goleiro adversário para trabalhar, antes de Pepa acionar Gustavo Maia, Chrystian Barletta e Adriel. Com mais fôlego, o Sport seguia sendo superior na partida.

Bastante participativo, Lobato tentou achar Coutinho, aos 30, mas a zaga caruaruense afastou o perigo. Depois, o autor do gol acionou Barletta, que bateu bloqueado e viu a bola ir por cima do gol.

Aproveitando os espaços concedidos pelo Central, o Sport teve a chance mais clara nos pés de Gonçalo Paciência.

O português recebeu de Barletta e se jogou para finalizar rente ao poste esquerdo de Milton Raphael. No fim, Marcelo Ajul ficou cara a cara com o goleiro, mas mandou sobre o gol.

Ficha do jogo

Central 0

Milton Raphael; Luis Guilherme, Lazarini, Janelson (Leandro Amaro) e Leozinho; Diego Aragão, Elivelton, Flávio (Wisney) e Eudair (Thoni Brandão); Everton Lino (Jefinho) e Charles (Vini Bala). Técnico: Celso Teixeira.

Sport 1

Thiago Couto; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Renzo e Dalbert; Zé Lucas, Tití Ortiz (Chrystian Barletta) e Hyoran (Adriel); Romarinho (Gustavo Maia), Lenny Lobato (Gonçalo Paciência) e Gustavo Coutinho (Marcelo Ajul). Técnico: Pepa.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Clóvis Amaral e Túlio Caldas

Gols: Lenny Lobato, aos 37' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Everton Lino, Flávio, Leozinho, Vini Bala (CEN); Dalbert, Tití Ortiz, Barletta (SPT)

