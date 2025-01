Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles: saiba tudo o que esperar do Super Bowl 59

A- A+

Maior evento anual do esporte americano, o Super Bowl conheceu ontem o confronto para sua 59ª edição. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentarão no Caesars Superdome, em Nova Orleans, no dia 9 de fevereiro. Os finalistas da NFL foram definidos em um domingo com duas finais de conferência eletrizantes e de marcas históricas. Primeiro, os Eagles massacraram o rival Washington Commanders por 55 a 23. Depois, foi a vez dos Chiefs fazerem um confronto do mais alto nível contra o Buffalo Bills, e estenderem uma longa freguesia ao triunfarem por 32 a 29.

Esta será uma reedição do Super Bowl 57, grande confronto que terminou com a vitória dos Chiefs por 38 a 35, em fevereiro de 2023, o primeiro título da atual sequência do bicampeão, que quer o inédito tricampeonato na era moderna, iniciada em 1966. Já os Eagles buscarão o segundo caneco — foram campeões pela primeira vez na temporada de 2017.

As duas equipes tiveram como chave neste ano a consistência, com Kansas City tendo a melhor campanha da Conferência Americana (AFC), com 15 vitórias e duas derrotas, e os Eagles tendo a segunda melhor da Nacional (NFC): 13 vitórias e quatro derrotas. Mesmo assim, Philadelphia terá pela frente um adversário que já foi seu algoz, e que chegou ao patamar de desafiar a história da liga.

Em questão de quarterback, quase nada se compara a Patrick Mahomes. Aos 29 anos, ele já é um dos maiores jogadores de todos os tempos, tendo a chance de vencer o quarto título — os Chiefs também foram campeões na temporada de 2019. Ontem, tornou-se apenas o terceiro da posição na história a chegar ao quinto Super Bowl da carreira. Os outros foram os lendários Tom Brady e John Elway.





Mahomes venceu seu 3º Super Bowl aos 28 anos de idade — Foto: JAMIE SQUIRE / Getty Images via AFP

Um pouco mais tímido em 2024, longe da corrida pelo prêmio de melhor jogador da temporada (MVP), Mahomes não deixou de ser um líder eficiente, somando vitórias e ainda engrenando na reta final da temporada. Os 60 minutos de futebol americano no Arrowhead Stadium são longos demais, especialmente em janeiro, teoria comprovada mais um vez.

Do lado de Philadelphia, Jalen Hurts é um capitão que também já viveu momentos mais brilhantes, mas aprendeu a dividir melhor as responsabilidades nos Eagles. Menos afobado nos passes longos e seguindo um plano de jogo mais controlado feito pelo treinador Nick Sirianni, viu Saquon Barkley virar o protagonista.

As peças no ataque

O corredor chegou nesta temporada e varreu a NFL, somando mais de 2 mil jardas de produção na temporada regular, um dos melhores desempenhos de todos os tempos, em um time que finalmente lhe favoreceu. As boas aparições foram idênticas nos playoffs. Ontem, anotou três touchdowns diante dos Commanders.

Saquon Barkley anota três touchdowns em grande vitória dos Eagles sobre os Commanders — Foto: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No jogo aéreo, Hurts conta com dois alvos confiáveis: o recebedor A.J. Brown, um dos melhores da posição na atualidade, e o tight end Dallas Goedert. Também tendo uma boa linha ofensiva, Hurts terá como chave para este Super Bowl manter o controle, algo que lhe custou o título nos momentos finais há duas temporadas, e deixar o jogo fluir por terra.

Do lado de Kansas City, os alvos são tão conhecidos que não causam surpresa, especialmente o tight end Travis Kelce, fiel escudeiro de Mahomes ao longo de toda esta era de domínio, comandada por Andy Reid — treinador que também já está no Hall da Fama. A falácia de que o quarterback lança para qualquer alvo não é verdade, pois o time se reforçou bem em questão de alvos, trazendo nomes como o veterano Deandre Hopkins e o novato Xavier Worthy.

Defesas fortes

Da mesma forma, a defesa dos Chiefs é muito forte e é um dos fatores que explicam o domínio na última década, principalmente tendo dois grandes apressadores de passe que são o veterano Chris Jones, outra figurinha marcada, e o jovem George Karlaftis, que evoluiu muito neste ano. Philadelphia terá trabalho para proteger Hurts.

Do outro lado, porém, há a mesma qualidade em um uma unidade que foi obrigada a se renovar nos últimos dois anos. A principal cara da atual defesa dos Eagles é Jalen Carter, que se candidata a um dos melhores jogadores da NFL, puxando um grupo muito fortificado pela presença de veteranos na secundária, como o cornerback Darius Slay e o safety C.J. Gardner-Johnson.

As peças estarão no tabuleiro em Nova Orleans, com um time perseguindo a história, acostumado a superar praticamente qualquer adversário em playoffs, e o outro em busca de revanche — algo não muito recomendado contra os atuais bicampeões. Chiefs e Eagles até deixaram algumas más impressões durante a temporada e não foram os times mais enérgicos da liga, mas tiveram solidez suficiente para merecer mais uma decisão em sua história.

Onde e quando será o Super Bowl 59?

A grande final da temporada 2024 da NFL acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025. O local escolhido para a 59ª edição (LIX) foi o Caesar Superdome, em New Orleans. Inaugurado em 1975, a casa dos Saints é um dos estádios mais icônicos do esporte e receberá sua oitava decisão — a última foi em 2013.

Como foi a final da NFC

Philadelphia era favorito chegando à final da NFC. Porém, a atuação dominante superou as expectativas e não deu nenhuma chance aos surpreendentes Commanders liderados pelo novato Jayden Daniels.

A pontuação de 55 foi a maior já registrada em uma final de conferência, consagrando uma caminhada sólida do time que teve a segunda melhor campanha da NFC na temporada regular, com 14 vitórias e três derrotas, e havia vencido Green Bay Packers e Los Angeles Rams nas fases anteriores destess playoffs.

O jogo terrestre era um aspecto chave na projeção desta partida, e foi exacerbado. Sete dos oito touchdowns dos Eagles no jogo foram correndo com a bola.

Grande protagonista do elenco nesta temporada, Barkley teve 118 jardas terrestres e três touchdowns anotados. Hurts — passou 246 jardas e serviu um touchdown para Brown —, também conhecido por sua qualidade correndo com a bola, anotou outros três. Nunca uma dupla havia feito um “hat-trick” nesta fase.

Como foi a final da AFC

Já em Kansas City, Chiefs e Bills não entregaram nada menos que o esperado. O quarto confronto em playoffs entre Mahomes e Josh Allen, o segundo na final da AFC, era carregado de sentidos. O principal para Buffalo era a necessidade de quebrar longa freguesia.

Não deu certo. Allen saiu derrotado pela quarta vez para o exato rival, mesmo após uma temporada que lhe credenciou a ser candidato a MVP e sonhar como nunca antes. Porém, esbarrou nos Chiefs, que aprenderam a vencer sem força e estão desenhando uma das dinastias mais dominantes da história da NFL.

O jogo de ontem durou até a última campanha, mas um passe no desespero feitou por Allen sepultou as chances. Nem Mahomes nem os Chiefs fizeram sua temporada mais brilhante em 2024, mas estão diante da chance de vencer o quarto título em seis temporadas, acostumados a superar qualquer um.

