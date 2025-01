A- A+

ESPANHA Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, sediará o primeiro jogo da NFL na Espanha Partida terá a participação já confirmada do Miami Dolphins, mas adversário e data ainda não foram divulgados

O estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, será o palco do primeiro jogo da história da National Football League (NFL) na Espanha. A partida terá a participação já confirmada do Miami Dolphins, conforme anunciado nesta sexta-feira pelos organizadores.

O outro time participante e a data exata dessa partida da temporada regular de futebol americano serão revelados nos próximos meses.

— É uma grande honra que uma competição do prestígio e da grandiosidade da NFL tenha escolhido o Bernabéu para se tornar sua casa — declarou Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, em uma coletiva de imprensa.





O estádio, que foi recentemente reformado e possui capacidade para 84.000 espectadores, conta com um gramado retrátil, permitindo a substituição do campo de futebol tradicional por um campo de futebol americano.

"Essa emocionante primeira partida da história na Espanha destaca o compromisso contínuo da NFL em expandir sua presença global e alcançar novos públicos", afirmou Brett Gosper, responsável pela NFL na Europa e Ásia-Pacífico, em comunicado oficial.

Desde o seu primeiro jogo na Europa, realizado em Londres em 2007, a NFL vem aumentando sua presença internacional. Neste ano, os New York Jets, Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars disputarão três partidas na capital britânica, enquanto o estádio olímpico de Berlim sediará outra.

O México já recebeu vários jogos da NFL, sendo o mais recente em 2022, no Estádio Azteca, na Cidade do México, entre o San Francisco 49ers e o Arizona Cardinals (38-10).

No ano passado, o Brasil sediou seu primeiro jogo da NFL, com os Philadelphia Eagles derrotando o Green Bay Packers por 34-29 na Neo Química Arena, em São Paulo.

