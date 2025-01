Haaland: novo contrato de nove anos do atacante é um dos mais lucrativos da história

A- A+

Fidelidade e identificação. Essas são as palavra que resumem a relação entre Erling Haaland e Manchester City. O atacante renovou seu contrato e agora tem um vínculo de nove anos e meio, o que o faz atleta do clube até 2034.

A informação foi anunciada esta sexta-feira pelo jornal The Athletic e pouco depois confirmada pelo clube. No final do contrato, ele terá 34 anos.





"Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos" disse o atacante ao site oficial do City.

Ainda de acordo com o The Athletic, a extensão do contrato de Haaland elimina as cláusulas de rescisão anteriores, passando a ser um dos contratos mais lucrativos da história.

O norueguês tinha contrato até junho de 2027. Nesta temporada, mesmo com o clube em má fase, tem 21 gols em 28 jogos. Ao todo, já balançou as redes 111 vezes em 126 jogos.

