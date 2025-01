A- A+

FUTEBOL Haaland do Sertão, Lacraia e Filipe Dahora: veja nomes e apelidos curiosos da Copinha 2025 Maior competição de base do Brasil começa nesta quinta-feira e ainda conta com a criatividade nas alcunhas

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do Brasil, começa nesta quinta-feira e a tradição de contar com alguns nomes e apelidos criativos segue intacta. Na disputa da Copinha de 2025, algumas alcunhas já chamaram a atenção antes mesmo da bola rolar.

São muitos os apelidos curiosos que já se destacaram só na apresentação dos times, mas muitos ainda vão surgir ao longo da competição. André Presentinho, do Santa Fé, Dell, o Haaland do Sertão, do Bahia, Lacraia, do Fast, Maxsuell Alegria, do Vasco, Gabriel Vareta, do Palmeiras, João Tilápia, do Bragantino, são alguns que já chamaram a atenção neste primeiro momento.





Mas nem só de apelidos vive a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em alguns casos, os nomes reais, registrados na certidão de nascimento, também chamam a atenção na competição. Como nos casos de Cristiano Ronaldo, do Cuiabá, Raykkonen, Goiás, Rafael Nadal, do Botafogo-SP, Filipe Dahora, do Água Santa, Isac Niltton, do XV de Piracicaba, e muito mais.

Confira alguns apelidos curiosos

André Presentinho (Santa Fé)

Pepetinha (Jaciobá)

Dybala (Dom Bosco)

Dell, o Haaland do Sertão (Bahia)

João Tilápia (RB Bragantino)

Matheus Cowboy (Sport)

Luciano Bico (Náutico)

Jhonata Piu-Piu (Vitória da Conquista)

Lacraia (Fast)

Antônio Gelado (Brasiliense)

Maxsuell Alegria (Vasco)

Testa (Portuguesa)

Daniel Biriba (Flamengo-SP)

Turbo (Ibrachina)

Gabriel Vareta (Palmeiras)

Veja nomes reais da Copinha

Cristiano Ronaldo (Cuiabá)

Dhannyells Jean (Zumbi)

Filipe Dahora (Água Santa)

Gerson Zidany (Fast)

Geykson (União)

Hwaskar (Goiás)

Isac Niltton (XV de Piracicaba)

Kenay (Santos)

Michelangelo (Audax)

Naimerson (Fast)

Rafael Nadal (Botafogo-SP)

Raykkonen (Goiás)

Saint Clair (Tuna Luso)

Pablo Schimaltz (Brasiliense)

Smiley (Grêmio)

Veyson (Picos)

Wanderson Papaterra (Vitória)

