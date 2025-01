A- A+

Erling Haaland é uma das estrelas da Premier League e, segundo jornalistas esportivos do Reino Unido, o Manchester City estaria interessado em oferecer um aumento salarial significativo para garantir sua permanência no clube.

O jovem de apenas 24 anos é descrito como um fenômeno da natureza. Apesar de ter sido agraciado com uma genética privilegiada (seu pai foi jogador profissional e sua mãe, heptatleta), sua excelente forma física não se deve apenas à sorte. A grande questão é como ele consegue marcar tantos gols, vencer jogos e conquistar grandes troféus europeus no início de sua carreira.

Alimentação como diferencial

No documentário “Haaland, a grande decisão”, o próprio jogador revela que sua dieta é fundamental para o desempenho. Ele prioriza alimentos locais e orgânicos, além de diversos tipos de carnes, incluindo órgãos como fígado e coração.





“As pessoas dizem que carne faz mal. Mas... qual carne? A dos fast foods ou a das vacas que pastam aqui ao lado? Eu como coração e fígado”, afirmou o camisa 9 do Manchester City, comandado por Pep Guardiola.

Em entrevista ao Daily Star, Alf Inge Haaland, pai de Erling, revelou que o filho se inspira em Cristiano Ronaldo para manter hábitos alimentares saudáveis.

“Patrice Evra contou a ele sobre um almoço em que Ronaldo comeu apenas peixe. Erling tenta fazer o mesmo, porque Ronaldo ainda está na elite do futebol. Isso mostra o valor de fazer as coisas da forma correta”, explicou Alf, que também foi jogador e vive atualmente com o filho. Ele até prepara lasanha, o prato favorito de Erling, antes dos jogos.

Ainda no Borussia Dortmund, colegas relataram que Haaland comia seis refeições diárias para manter sua forma física. Entre os alimentos consumidos estavam frango, massas sem sal ou óleo, peixes como peixe-espada, dourado e robalo, além de vísceras ricas em vitaminas, ferro e magnésio.

Seu colega de seleção norueguesa, Josh King, comentou: “Nunca vi ninguém comer tanto quanto ele. Ele come como um urso”.

Segundo o nutricionista Matías Marchetti, o caso de Haaland é um exemplo de dietas personalizadas para atletas de alto rendimento. “Ele segue a tendência de ‘voltar às raízes’, consumindo alimentos ricos em nutrientes, como órgãos, que hoje são descartados em favor de carnes magras”, afirmou Marchetti.

Rotina de descanso

Haaland também destacou no documentário que se expõe à luz solar todas as manhãs para regular seus ritmos cardíaco e circadiano, melhorando padrões de sono.

Além disso, revelou um hábito peculiar: usar fita adesiva para tapar a boca ao dormir. Em conversa com o youtuber Logan Paul, ele explicou que a prática otimiza a respiração nasal, aumentando a absorção de oxigênio e, consequentemente, o desempenho físico. Ele também utiliza óculos bloqueadores de luz azul antes de dormir.

Marchetti alerta que, embora essa técnica ajude atletas, não é recomendada para todos. “Trata-se de um recurso para melhorar o rendimento, assim como suplementos”, explicou.

Treinamentos específicos

Haaland complementa os treinos no clube com exercícios de velocidade, levantamento de peso e resistência. Jack Grealish, seu companheiro no Manchester City, elogiou sua dedicação. “É o melhor profissional que já vi. Ele faz tudo: recuperação no ginásio, 10 horas de tratamento por dia, banhos de gelo e tem muito cuidado com a alimentação. Eu jamais conseguiria ser assim!”, revelou.

Outro aspecto curioso é o consumo de leite de vaca, frequentemente exibido em suas redes sociais. Além de água filtrada, lácteos são fundamentais em sua dieta. Ele até adiciona leite em sua “poção mágica”, que inclui couve kale.

Segundo Marchetti, os hábitos de Haaland são planejados por uma equipe médica para atender às suas necessidades específicas, o que não significa que sejam adequados para outras pessoas. “Tudo é pensado para um estilo de vida primal, exclusivo para Haaland”, concluiu.

Veja também

BOXE Aos 29 anos, boxeador tanzaniano morre após sofrer ferimentos em luta