ESPORTES "Abismo no topo": Único grande mestre de sumô em atividade no mundo anuncia aposentadoria Terunofuji era, até então, o único atleta do mais alto nível no esporte centenário; ele alega sofrer com lesões e estar com 'metade da força' física e mental

O sumô está enfrentando um potencial abismo no topo do antigo esporte pela primeira vez em mais de 30 anos depois que o único yokozuna, Terunofuji, anunciou sua aposentadoria nesta sexta-feira.

O mongol de 33 anos é o único atleta de sumô de alto nível há mais de três anos, e apenas 73 lutadores atingiram seu nível na história do esporte centenário.

Mas Terunofuji tem lutado contra lesões e desistiu do atual Torneio de Sumô de Ano Novo em Tóquio na quinta-feira após perder sua luta.

Ele disse aos repórteres na sexta-feira que estava se aposentando para treinar jovens lutadores após "14 anos difíceis" no ringue.





— Eu dei tudo, mas neste torneio não consegui ter o desempenho que gostaria, e você não deve entrar no ringue se sua mente e corpo estiverem com metade da força — disse ele. — Sinto que meu corpo não está preparado para o sumô, então decidi me aposentar.

Terunofuji, que venceu 10 torneios em sua carreira, é o único yokozuna ativo do sumô.

O mongol Hoshoryu tem a chance de ganhar a promoção para o posto exaltado se impressionar no torneio de Ano Novo. Ele teve quatro vitórias e uma derrota após os cinco dias de abertura.

Se ele falhar, o sumô não terá yokozuna pela primeira vez desde março de 1993, quando Akebono, nascido no Havaí, fez sua estreia no posto.

— Quando me tornei um yokozuna, não pensei que seria capaz de continuar lutando por muito tempo — disse Terunofuji, que foi promovido à categoria mais alta do esporte em julho de 2021. — Mas os fãs e outras pessoas me apoiaram e me encorajaram, e esse sentimento por si só me manteve firme.

Terunofuji tem sido o único yokozuna do sumô desde a aposentadoria de Hakuho em setembro de 2021, que teve um recorde de 45 vitórias em torneios.

Não há critérios definidos para promoção do segundo escalão de ozeki, e os casos são considerados pelo Conselho Deliberativo Yokozuna.

