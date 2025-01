Playoffs NFL: incêndios florestais na Califórnia alteram local do confronto entre Rams e Vikings

Os incêndios florestais que atingem a Califórnia seguem se alastrando sem controle, assim, a NFL tomou a decisão de mover o jogo entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings para o State Farm Stadium em Glendale, no Arizona, Estados Unidos. A princípio, a partida ocorreria no SoFi Stadium, casa dos Rams, em Los Angeles. O confronto segue marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, às 22h (horário de Brasília).

O tempo seco e os ventos fortes dificultam o trabalho de combate ao fogo, realizado por equipes de emergência de todo o país. Com isso, diferentes focos de incêndios estão ativos na Califórina e passou a ser o pior da história do estado. Na cidade de Los Angeles, o fenômeno já matou pelo menos cinco pessoas, atingiu mais de 2 mil edifícios.

Ao longo da semana, a NFL e os times que disputariam a partida na cidade de LA se manifestaram nas redes sociais, informando estarem acompanhando a situação de perto. Na noite desta quinta-feira, as entidades decidiram anunciar o deslocamento da partida por questões de segurança.

In the interest of public safety, Monday's Wild Card game has been moved to Arizona.



