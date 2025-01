A- A+

FUTEBOL AMERICANO Terceira edição do "NFL in Brasa" promete ser ainda maior no final de semana do Super Bowl 59 Evento em São Paulo exibirá o jogo entre Chiefs e Eagles, e oferecerá atrações especiais, shows e opções gastronômica ao longo de três dias

Assim como há duas temporadas, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles decidirão o Super Bowl. E a 59ª edição da final da maior liga de futebol americano do planeta, no dia 9 de fevereiro, concluirá uma temporada que foi especial para o Brasil. Não à toa, o "NFL in Brasa", evento oficial da competição no país, promete ser ainda maior em sua terceira edição, após registrar dois anos de sucesso.

O Brasil é o segundo maior mercador consumidor da NFL fora dos EUA, atrás do México, e entrou de vez no radar da liga ao receber a primeira partida da história da América do Sul, em setembro do ano passado, entre os Eagles, agora finalistas, e o Green Bay Packers. O jogo aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, que receberá novamente um evento cheio de atrações no fim de semana da decisão.

Realizado mais uma vez na ARCA, no bairro da Vila Leopoldina, nos dias 7, 8 e 9 do próximo mês, o "NFL in Brasa 2025" exibirá aos torcedores o jogo entre Chiefs e Eagles, que acontecerá no Caesars Superdome, em Nova Orleans, e elevou ainda mais o número de atrações. Os ingressos estão disponíveis por meio do site nflinbrasa.com.br.





O maior evento internacional de Super Bowl terá estação de field goal e recepção, quarterback challenge, circuito de running back (corredor) e flag football, com opções para adultos e crianças. Também haverá espaço para exposição de itens exclusivos dos 32 times da liga, distribuição de brindes, e uma loja que oferecerá produtos oficiais e exclusivos da NFL.





NFL in Brasa conta com várias atrações de futebol americano — Foto: Divulgação / Effect Sport

No domingo, dia 9, acontece o ponto alto dos três dias de evento: a viewing party do Super Bowl 59, com narração exclusiva de Rômulo Mendonça.

A grande atração musical do "NFL in Brasa 2025" será na noite do sábado (8), quando Marcelo D2 se apresenta com seu show “Nova Samba Tradicional”. O espaço também incluirá opções gastronômicas no conceito tailgate, tradicional nos estádios norte-americanos, como churrasco premium, hambúrgueres, hot dogs, pizzas, entre diversas outras opções, além de bebidas e doces.

Sucesso e crescimento

As expectativas são grandes após a partida entre Eagles e Packers ter sido considerada um sucesso pela liga, levando mais de 47 mil pessoas à Neo Química Arena para assistir ao jogo da primeira rodada da temporada regular, e gerando mais de 60 milhões de dólares (cerca de R$ 350 milhões) em impacto econômico.

Segundo dados atuais do Sponsorlink, do Ibope Repucom, o Brasil tem o total de 41 milhões de fãs declarados de futebol americano, representando um crescimento de 310% nos últimos 10 anos.

O "NFL in Brasa 2025" é apresentado pela XP Investimentos, conta com patrocínio da Perdigão, e é assinado pela Effect Sport, agência oficial da NFL no Brasil desde 2015.

