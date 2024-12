A- A+

BASQUETE 'É nosso dia': LeBron James cutuca a NFL após vitória dos Lakers na rodada de Natal da NBA Liga de futebol americano teve calendário especial no feriado pelo terceiro ano consecutivo, com direito a show de Beyoncé

O astro LeBron James não parece ter ficado satisfeito em ver a NBA disputando as atenções com a NFL na quarta-feira (25), durante a noite de Natal. Pelo terceiro ano consecutivo (o quarto com pelo menos um jogo no feriado), a liga de futebol americano preparou calendário especial para a data: foram duas partidas durante o dia, competindo contra os cinco jogos da tradicional rodada de Natal da NBA, em sua 77ª edição.

LeBron, que marcou 31 pontos num jogaço que terminou com vitória do seu Los Angeles Lakers por 115 a 113 sobre o Golden State Warriors, penúltima partida da noite, expressou seu descontentamento com a situação após a partida:

"Eu amo a NFL, mas o Natal é o nosso dia", defendeu o craque, que chegou a sua 19ª partida de Natal.

A NFL teve duas partidas: Kansas City Chiefs 29-10 Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens 31-2 Houston Texans. Segundo a imprensa americana, a Netflix pagou 150 milhões de dólares (cerca de R$ 923 milhões de reais) para transmitir os jogos com exclusividade. O jogo entre Ravens e Texans ainda teve show da cantora Beyoncé no intervalo.

O Natal é um dos momentos do ano em que os calendários da NFL e da NBA estão em plena atividade. No entanto, o feriado de Ação de Graças (na última semana de novembro) costuma ser a data festiva mais tradicional da liga de futebol americano, tal qual o Natal é para o basquete.

