BASQUETE Jogo do ano? Lakers e GSW se enfrentam no Natal com direito a game winner e 'show' de LeBron e Curry Astros empatam em confrontos diretos e jogo marca 24º encontro entre eles em partidas da NBA

A partida entre Los Angeles Lakers e Golden State Warrios já era vista como a mais esperada da rodada de Natal. Realizada no Chase Center, em San Francisco, casa do GSW, o duelo foi marcado por uma disputada acirrada entre LeBron James e Stephen Curry, que terminou em 115 a 113 para o time visitante.

No entanto, o herói da partida foi, na verdade, um coadjuvante da rotação dos Lakers: Austin Reeves. O ala marcou a cesta de dois pontos que garantiu a vitória da equipe em uma bandeja no estouro do relógio. O jogador terminou a noite com um triplo duplo, tendo 26 pontos, 10 assistências e 10 rebotes.

As equipes protagonizaram um jogo eletrizante do início até o fim. Logo no começo dele, Anthony Davis, pivô do Lakers, sofreu uma queda e sentiu o tornozelo. Ele jogou apenas sete minutos de todo o confronto.

Final



Bron: 31 pts, 10 ast, 4 reb, 2 stl

AR: 26 pts, 10 reb, 10 ast

Rui: 18 pts, 4 reb

Max: 16 pts, 4 reb, 2 ast

Dalton: 13 pts, 7 reb, 2 ast pic.twitter.com/3rmzQle8D5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 26, 2024

Mesmo com o desfalque, LeBron comandou a franquia e anotou um duplo duplo, com 31 pontos e 10 assistências. Pelo lado do GSW, Curry conseguiu números melhores e foi o cestinha com 38 pontos.

SIX SECONDS LEFT



Steph ties it!!! pic.twitter.com/otf8nM89zJ — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2024

Com a vitória, LeBron empata em confrontos diretos contra Curry. O jogo foi o 24º entre as estrelas em partidas da NBA.

