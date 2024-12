A- A+

FUTEBOL "Boxing Day" abre maratona de fim de ano da Premier League com 16 times em campo; veja programação Em crise, City faz o primeiro jogo da rodada, contra o Everton. Líder, Liverpool tenta se distanciar ainda mais de rivais Chelsea e Arsenal

O dia 26 de dezembro é sempre especial para o futebol inglês. Nele, a Premier League realiza a tradicional rodada de Boxing Day, feriado no qual (quase) todas as equipes entram em campo logo após o Natal e em horários mais acessíveis às famílias do país, que vão em peso aos estádios. Mas quem abre o dia festivo não tem motivo algum para comemorar: o Manchester City tenta aplacar a crise profunda que vive há cerca de dois meses, às 9h30, quando recebe o Everton.





Neste ano, nada menos que 16 equipes estarão em campo para os jogos válidos pela 18ª rodada. Além do duelo de abertura, há cinco partidas ao meio-dia, uma às 14h30 e outra às 17h. Os canais ESPN transmitirão cinco desses duelos, e todos eles estarão disponíveis no Disney+. Amanhã, Brighton x Brentford e Arsenal x Ipswich fecham a rodada.

Veja os jogos do Boxing Day 2024 da Premier League:

9h30 - Manchester City x Everton (ESPN)

12h - Bournemouth x Crystal Palace

12h - Chelsea x Fulham (ESPN)

12h - Newcastle x Aston Villa (ESPN)

12h - Nottingham Forest x Tottenham

12h - Southampton x West Ham

14h30 - Wolverhampton x Manchester United (ESPN)

17h - Liverpool x Leicester (ESPN)

Fim de ano agitado

O Boxing Day marca também a abertura de um período intenso para os times ingleses. De hoje até 6 de janeiro, a Premier League terá três rodadas disputadas com intervalos curtíssimos — uma maratona que há anos é alvo de críticas dos treinadores e que, ao mesmo tempo, pode mudar os rumos do campeonato.

Nesta temporada, o líder Liverpool, de 39 pontos, chega ao Boxing Day com quatro de folga sobre o Chelsea, em segundo, e seis sobre o Arsenal, em terceiro. E tem um jogo a menos em relação aos dois. Com nove pontos em disputa na maratona, a oportunidade é dupla: os Reds podem ampliar a vantagem, o que os colocaria no caminho do título que não vem desde 2020; já os rivais têm a chance de aproveitar eventuais tropeços para diminuir o prejuízo na tabela da Premier League.

Técnico do surpreendente Chelsea, Enzo Maresca joga a pressão para os Reds.

— A realidade diz que estamos na segunda colocação. E não é depois de quatro ou cinco jogos, quando a tabela não é muito real. Estamos na metade do campeonato. Isso mostra como estamos, mas o Liverpool tem sido fantástico desde o primeiro dia — analisou Maresca, que também apostou na recuperação do City. — Estão em um momento que nunca aconteceu antes.

Paras os citizens, o período de fim de ano é a oportunidade de escalar a tabela. Atual tetracampeã, a equipe liderada por Pep Guardiola perdeu seis dos últimos dez jogos na Premier League. Já é sétima colocada, a 12 pontos do Liverpool, cenário que faz do penta um sonho cada vez mais remoto.

Visando a este Boxing Day, o clube optou por cancelar a tradicional folga de Natal do elenco, em meio à preocupação da comissão técnica com o horário da partida. No fuso inglês, o time vai a campo às 12h30.

